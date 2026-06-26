Представлен совершенно новый Hyundai Avante: другой дизайн, увеличенный салон и ИИ-помощник

Изображение: Hyundai

Компания Hyundai официально представила седан Avante восьмого поколения (на некоторых рынках модель продается под именем Elantra). Мировая премьера новинки состоялась на выставке Busan Mobility Show 2026 в Южной Корее. Автомобиль получил полностью новый дизайн, увеличенные габариты, современную мультимедийную систему Pleos Connect и встроенного помощника на базе искусственного интеллекта GleO AI.

Hyundai Avante дебютировал в 1990 году и за более чем три десятилетия стал одной из самых массовых моделей корейского бренда. На большинстве мировых рынков автомобиль известен под именем Elantra, а общий объем его продаж давно исчисляется миллионами экземпляров.

Внешность нового Avante выполнена в соответствии с фирменной дизайнерской концепцией Hyundai под названием «Искусство стали». Автомобиль получил более выразительные поверхности кузова, длинный капот и спортивные пропорции.

Спереди седан выделяется новой светотехникой H-Edge Lighting. Узкие светодиодные дневные ходовые огни формируют характерную букву «H», визуально расширяя переднюю часть автомобиля. Дополняют образ новая решетка радиатора и переработанный передний бампер.

Профиль сохранил классические пропорции трехобъемного седана, однако кузов стал заметно динамичнее благодаря удлиненному капоту, выраженным колесным аркам, скрытым дверным ручкам и новым 18-дюймовым колесным дискам.

Изображение: Hyundai

Сзади появились фонари с аналогичной H-образной графикой, интегрированный в крышку багажника спойлер и новый бампер с элементами, напоминающими диффузор.

По сравнению с предшественником автомобиль заметно вырос. Его длина составляет 4765 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1425 мм, а колесная база увеличилась до 2750 мм. Благодаря этому пространство в салоне приблизилось к моделям более высокого класса.

Изображение: Hyundai

Интерьер также полностью переработан. Передняя панель получила минималистичную архитектуру с крупным центральным дисплеем и отдельным цифровым экраном перед водителем, отображающим ключевую информацию об автомобиле. Дверные панели и центральная консоль выполнены таким образом, чтобы создавать ощущение кокпита, ориентированного на водителя.

Главной технологической новинкой стала мультимедийная система Pleos Connect, работающая на операционной системе Android Automotive OS. В зависимости от комплектации она оснащается экраном диагональю 12,9 или 14,6 дюйма с поддержкой режима разделения экрана, позволяющего одновременно выводить навигацию, мультимедиа и настройки автомобиля.

Кроме того, седан получил интеллектуального голосового помощника GlaeO AI, построенного на базе генеративного искусственного интеллекта, который способен выполнять сложные голосовые команды и взаимодействовать с различными функциями автомобиля.

Покупателям предложат два варианта силовой установки. Базовая версия оснащается новым 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором.

Гибридная модификация получила модернизированную силовую установку Smartstream 1,6. За счет более мощного электромотора и увеличенной тяговой батареи совокупная отдача системы выросла до 157 лошадиных сил.

Гибрид также оснащен системой Smart Regenerative Braking 3.0, автоматически регулирующей интенсивность рекуперации в зависимости от дорожной ситуации и данных навигации. Дополняет ее система Hybrid Hierarchical Predictive Control, прогнозирующая маршрут и оптимизирующая работу гибридной установки для повышения реальной топливной экономичности.

Продажи нового Hyundai Avante сначала стартуют на домашнем рынке Южной Кореи, после чего седан постепенно появится в других странах под именем Elantra. Цены на машину и сроки запуска модели на экспортных рынках производитель объявит позднее.