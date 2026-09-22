Новый мини-внедорожник Daihatsu Rugger вернется в виде оппонента Suzuki Jimny Nomade

Независимый рендер нового Daihatsu Rugger 2027

Формат компактных внедорожников с пятью дверями, который сейчас «вывозит» на себе Suzuki Jimny Nomade, могут расширить как минимум одним новым представителем этого очень популярного класса. Японские источники сообщают о высокой вероятности возрождения модели Daihatsu Rugger, которая может вернуться в строй после 30-летнего перерыва.

Первое поколение Daihatsu Rugger появилось в 1984 году в виде преемника первой генерации Taft. Автомобиль получил рамную конструкцию и позиционировался как полноценный внедорожник. Машина продержалась на конвейере более 10 лет. Ее производство завершилось в 1997 году.

Первоначально появление нового Rugger ожидалось примерно в 2024 году, однако проект столкнулся с переносом сроков после скандала с сертификацией автомобилей Daihatsu и других проблем компании. Сейчас, судя по сообщениям японских СМИ, разработка возобновлена, а возможной датой премьеры называется осень 2027 года.

Новый Rugger планируют сделать пятидверным мини-внедорожником, соответствующим требованиям класса кей-каров. В основу автомобиля должна лечь современная архитектура DNGA, которую Daihatsu уже использует в других моделях.

В отличие от Taft, будущий Rugger будет ориентирован прежде всего на внедорожные возможности, сохраняя пригодность для ежедневной эксплуатации. Конкретные характеристики силовой установки и полного привода пока не раскрыты.

Одним из возможных вариантов электрификации рассматривается система e-SMART HYBRID. Она использует двигатель внутреннего сгорания только для выработки электроэнергии, а движение автомобиля обеспечивает электромотор. Сейчас подобная технология применяется в кроссовере Daihatsu Rocky.

Если проект дойдет до конвейера, то новый Daihatsu Rugger составит конкуренцию одному из родоначальников этого класса и модели-бестселлеру Suzuki Jimny Nomade. Это 5-дверная версия классического Suzuki Jimny, которая вышла в продажу в Японии в начале 2025 года, но из-за сверхвысокого спроса ее реализация была остановлена ровно на год.

Машина вернулась в дилерские центры в первом квартале 2026-го, но по-прежнему остается в дефиците, а многие ее первые заказчики до сих пор не получили свои автомобили.

Вероятно, в случае выхода современной версии Daihatsu Rugger эту модель ждет та же самая судьба, что и ее потенциального оппонента. Впрочем, Toyota обладает куда большими ресурсами, чем Suzuki, поэтому ведущему мировому концерну будет проще справиться с ажиотажным спросом на свою новинку, нежели маленькому независимому автопроизводителю.