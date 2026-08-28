Новый удлиненный Daihatsu Rocky Space может получить 7 мест и три ряда сидений

Daihatsu Rocky

Daihatsu (бюджетный суббренд Toyota) готовит новую версию компактного Rocky с тремя рядами сидений и семью местами. Модель Rocky Space должна получить увеличенные габариты, современную силовую установку и выйти на японский рынок в июне 2027 года.

Daihatsu Rocky первого поколения появился в 1989 году как компактный рамный внедорожник. Название вернулось в линейку марки в 2019 году уже для компактного кроссовера, построенного на платформе DNGA. Современный Rocky занимает место одной из ключевых компактных моделей Daihatsu и также используется в качестве основы для родственных автомобилей других марок.

Rocky превратится в 7-местный семейный кроссовер

Японские автомобильные СМИ утверждают, что Daihatsu планирует расширить семейство Rocky моделью Rocky Space. Заявка на регистрацию этого названия была подана в Японское патентное ведомство еще в декабре 2022 года.

Новая версия создается на базе Rocky, но получит увеличенные колесную базу и общую длину. Главным результатом станет возможность разместить в салоне три ряда сидений и семь пассажиров. Увеличенная высота крыши также должна обеспечить дополнительное пространство внутри автомобиля.

Внешность Rocky Space будет отличаться от базового Rocky более дорогим оформлением. Передняя часть получит современные светодиодные фары и красные акценты, а кузов должен сочетать увеличенные размеры с характерными чертами внедорожников.

Бензин или гибрид

По слухам, для Rocky Space будут предусмотрены две силовые установки. Бензиновая версия получит 1-литровый трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм. Он будет работать с вариатором D-CVT, а покупателям предложат передний или полный привод.

Гибридная модификация получит 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и электромотор. Система e-Smart Hybrid развивает 106 л.с. и 170 Нм, а привод в этой версии будет передним.

Особенность бензиновой модификации заключается в трансмиссии D-CVT. В ее конструкции используются ременная и зубчатая передачи, что позволяет расширить диапазон работы вариатора.

Напомним, первоначально Rocky Space планировали вывести на рынок в 2024 году. Однако после скандала с нарушениями при сертификации Daihatsu проект подвергся серьезным изменениям, из-за чего сроки запуска были перенесены. Теперь выход модели, если верить инсайдерским утечкам, ожидается в июне 2027 года.