Мини-кроссовер Daihatsu Taft сменит поколение и бросит вызов Suzuki Hustler

Независимый рендер нового поколения Daihatsu Taft 2028

В модельной линейке бюджетного суббренда Toyota, известного в Японии как Daihatsu, есть немало компактных автомобилей, но только один стоит особняком среди остальных. Речь идет о кей-каре Taft, который выделяется угловатым внешним обликом и был создан в качестве конкурента Suzuki Hustler.

В ближайшее время эту модель ждет плановая смена генерации. О том, как машина может поменяться визуально и технически рассказали инсайдеры из Японии.

Ожидается, что следующее поколение Taft сохранит основные черты актуальной модели, но получит более современную и изысканную внешность. Внешность будущего Taft сохранит популярную внедорожную форму «рюкзачного» типа, но станет современнее. Передняя часть получит новую трехмерную решетку радиатора, интегрированную со светодиодными фарами. Такое решение должно визуально подчеркнуть ширину и прочность кузова.

Независимый рендер нового поколения Daihatsu Taft 2028

Форма полимерных накладок на колесных арках будет переработана для усиления внедорожного характера. Фирменная крыша Sky Feel Top останется в стандартном оснащении. Для нее ожидаются новые стекла с улучшенными свойствами теплозащиты и защиты от ультрафиолетового излучения.

Салон объединит цифровые технологии с решениями для активного отдыха. Вокруг приборной панели появится большой полностью цифровой ЖК-дисплей. Для сидений предусмотрена водоотталкивающая и грязеотталкивающая ткань, которая войдет в стандартное оснащение всех версий.

По просьбам покупателей задние сиденья получат возможность продольного перемещения. Компоновка багажного отделения также будет переработана при полностью сложенных сиденьях. Это увеличит возможности перевозки вещей для ночевок в автомобиле и туристического снаряжения.

Кроме того, система безопасности Smart Assist нового поколения войдет в стандартное оснащение. Комплекс сохранит систему предотвращения столкновений с автоматическим торможением, способную обнаруживать пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Также появится функция обнаружения встречных автомобилей и пешеходов, переходящих дорогу при повороте направо на перекрестках.

В основе нынешнего Taft лежит легкий высокопрочный кузов на архитектуре DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Для нового поколения ожидается дальнейшее повышение жесткости конструкции, а также улучшение шумоизоляции. Одним из главных изменений станет силовая установка.

Для Taft следующей генерации могут предложить мягко-гибридную систему с интегрированным стартер-генератором ISG и литий-ионной батареей. Она должна помогать при запуске и разгоне, а также повысить топливную экономичность. По эффективности нынешний Taft уступает своему главному конкуренту Suzuki Hustler в этой дисциплине, поэтому модернизация должна исправить этот недостаток популярной модели Daihatsu.

Кроме мягкого гибрида, высока вероятность появления системы нового поколения Daihatsu e-SMART HYBRID, разработанной специально для легковых автомобилей. Ее схема с электроприводом должна обеспечить плавность хода и очень низкий расход топлива.

Премьера нового поколения Taft, вероятно, состоится весной 2028 года.