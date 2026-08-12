Daihatsu готовит новое поколение Tanto с гибридной силовой установкой

Рендер нового Daihatsu Tanto

Daihatsu готовит очередное поколение компактного Tanto, который в свое время стал одним из главных представителей японского сегмента легких супервысоких универсалов. Следующая генерация модели, согласно имеющимся сведениям, может выйти после 2027 года и получить более современную силовую установку. Главным техническим новшеством станет гибрид e-Smart, адаптированный для автомобилей класса кей-каров. Одновременно Tanto должен сохранить свою главную особенность – конструкцию Miracle Open Door с отсутствующей центральной стойкой со стороны пассажира.

Daihatsu Tanto появился в 2003 году и стал одной из первых моделей в сегменте легких автомобилей с очень высоким кузовом. Особенностью второго поколения стала система Miracle Open Door, объединившая сдвижную заднюю дверь и распашную переднюю в одну конструкцию с большим проемом. Сегодня Tanto остается одной из ключевых моделей Daihatsu в классе легких супервысоких автомобилей.

На японском рынке Tanto конкурирует с такими моделями, как Honda N-BOX и Suzuki Spacia. Последние поколения этих автомобилей получили более современное оснащение, поэтому Daihatsu необходимо поддерживать конкурентоспособность собственной модели. Согласно имеющимся сведениям, до появления полностью нового Tanto текущая машина может получить очередное обновление, включая модернизацию систем безопасности.

Главным изменением следующего поколения должна стать силовая установка. Daihatsu рассматривает применение гибрида e-Smart – системы последовательного типа, в которой колеса приводятся в движение электромотором, а двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии. Для Tanto такую технологию предстоит сделать компактнее и легче по сравнению с системой, применяемой на более крупных моделях вроде Rocky.

Переход на электромоторную тягу может улучшить характер движения небольшого автомобиля. Такая схема позволяет сделать работу силовой установки более плавной и тихой, а двигатель может работать в оптимальном режиме для производства электроэнергии. Также обсуждается возможность использования автомобиля в качестве внешнего источника питания, что повысило бы его практичность во время отдыха на природе или при чрезвычайных ситуациях.

Внешность Tanto следующего поколения тоже может заметно измениться. Авторы компьютерных рендеров (один из них можно рассмотреть в заглавном изображении к этому материалу) ожидают более современную переднюю часть с горизонтальными элементами и улучшенной светотехникой.

Главным преимуществом Tanto должна остаться система Miracle Open Door. Большой проем со стороны пассажира упрощает посадку и высадку, установку детского кресла и размещение пассажиров с ограниченной подвижностью. Такая конструкция остается одной из наиболее характерных особенностей модели и может сыграть важную роль в борьбе за покупателей с N-BOX и Spacia.

Точные сроки премьеры нового поколения пока не подтверждены. По имеющимся сведениям, смена генерации ожидается после 2027 года, тогда как до этого текущий Tanto может получить очередное обновление. Официальных данных о характеристиках гибрида e-Smart, цене и комплектациях будущей модели Daihatsu пока не раскрывала.