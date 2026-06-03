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Suzuki Jimny Nomade, за которым выстраивались очереди в Японии, постепенно становится менее дефицитным

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов

Suzuki удалось сократить сроки доставки клиентам новых внедорожников Jimny Nomade

Suzuki Jimny Nomade, за которым выстраивались очереди в Японии, постепенно становится менее дефицитным
Фото: Suzuki

Suzuki возобновила продажи внедорожников Jimny Nomade (5-дверная версия Jimny) в начале этого года после почти годовой приостановки. Как и в первый раз, компания столкнулась с повышенным спросом на такие машины, которые тут же стали дефицитными. 

Очередь на вернувшийся на рынок в конце января внедорожник вновь оказалась большой, но, похоже, в Suzuki находят способы постепенно сокращать сроки доставки машин заказчикам.

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По информации ряда японских СМИ, некоторые местные автосалоны «Сузуки» обещают выдать заказанные автомобили клиентам в течение 4 месяцев. Это значительно лучше тех сроков, которые были обозначены дилерами ранее – около года или дольше.

Производством таких внедорожников занимается завод Maruti Suzuki в Индии, откуда они экспортируются в Японию. Предприятие делает все возможное, чтобы покрыть столь высокий спрос, в том числе увеличивает конвейерные мощности за счет внедрения дополнительных смен. 

При этом в самой Индии Suzuki Jimny Nomade нельзя назвать популярным автомобилем, где по продажам его легко опережает местный бестселлер Mahindra Sirlox.

Интересно, но из-за высокого спроса и небольшого количества собранных машин быстро приобрести в Японии не получится даже классический короткий 3-дверный Jimny, который собирают в том числе на родине марки.

Ранее сообщалось, что живые продажи Suzuki Jimny Nomade начнутся не раньше июля этого года. Цены на этот внедорожник в Японии стартуют от 2 миллионов 926 тысяч иен (1,4-миллиона рублей).

Как ни странно, в России дефицита 5-дверных «Джимни» сейчас нет. Такие машины активно поступают к нам по схемам альтернативного импорта, причем даже в леворульных модификациях. Под заказ цены на внедорожники начинаются от 1,9-миллиона рублей и доходят до 3 миллионов 900 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и страны ввоза.

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