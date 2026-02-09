Дилеры Suzuki в Японии «завалены» предварительными заказами на пятидверные Jimny Nomade

С 30 января 2026 года Suzuki возобновила прием заказов на 5-дверный внедорожник Jimny Nomade в Японии. Продажи машины были остановлены на год из-за слишком высокого спроса (50 тысяч заказов за 4 дня при целевом в 1200 единиц в месяц), который не удавалось покрыть даже увеличив производство автомобиля.

После остановки приема заказов на Jimny Nomade в «Сузуки» обещали подготовиться ко второй попытке начать продажи этой модели более ответственно, но, похоже, все вновь пошло не так, как было задумано.

Японский журнал «Kuruma-News» утверждает, что местные дилеры Suzuki буквально завалены заказами на 5-дверные «Джимни Номад». Причем речь идет о «живых» продажах, которые собираются начать с 1 марта.

Suzuki Jimny Nomade

Покупатели жалуются, что за машиной уже выстроились виртуальные очереди, а первые автомобили и вовсе смогут приобрести лишь счастливчики, одержавшие победу в лотерее (пройдет с 30 января по 28 февраля).

Среди дилеров даже есть опасения, что прием заказов на новые Jimny Nomade вновь придется остановить из-за слишком высокого спроса, но они по-прежнему надеются, что головной офис сможет быстро обеспечить им стабильные поставки машин.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Журналисты из Японии, знакомые с ситуацией, советуют потенциальным покупателям как можно быстрее обратиться в автосалоны Suzuki, чтобы не оказаться в числе последних в очереди за «растянутыми» внедорожниками «Джимни».

Напомним, Jimny Nomade отличается от своего родственника в 3-дверном кузове наличием двух дополнительных дверей сзади, а также увеличенной длиной до 3,9-метров и колесной базы до 2,6-метра. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и 4-местный салон, а также двигатель, положенный его короткой модификации.

Сейчас такие внедорожники можно найти в продаже даже на российском авторынке. Их везут по серому импорту из других стран. Но в отличии от той же Японии, где цены на новые Jimny Nomade начинаются от 2 миллионов 926 тысяч иен (примерно 1,4-миллиона рублей), у нас за такие машины под заказ просят от 2,5-миллионов рублей и выше.