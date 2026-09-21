Китайский экспедиционный автодом Monster на базе водовоза превратили в конкурента Mercedes Unimog

Кемпер Beijing Man Site Special Vehicles Monster

Китайская компания Beijing Man Site Special Vehicles создала крупный внедорожный автодом Monster на шасси водовоза «Санцзян». Машина рассчитана на дальние путешествия всей семьей и получила полный привод, 600-литровый топливный бак и полноценное жилое пространство.

Длина Monster составляет около 6 метров. Под капотом установлен 6,7-литровый дизель Dongfeng Cummins мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм. Запас топлива обеспечивает бак объемом 600 литров, что особенно актуально для поездок вдали от крупных населенных пунктов и заправочных станций.

Силовая установка работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Трансмиссия получила понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала, а шасси оборудовано пневматической подвеской.

Еще одной особенностью Monster стала система автоматической подкачки и спуска воздуха из шин. Она позволяет менять давление в зависимости от типа покрытия. На песке, например, снижение давления помогает увеличить площадь контакта шин с поверхностью.

Создатели не ограничились переоборудованием грузового шасси во внедорожник. Monster получил полноценный жилой модуль, рассчитанный на длительные поездки. Передняя часть с водительским местом объединена с зоной сидений, а снаружи кабину защищает силовой каркас, рассчитанный на случай опрокидывания автомобиля.

В жилом отсеке установлены две двуспальные кровати размером 2,2×1,5 метра. Они складываются к стенам, освобождая пространство для передвижения и отдыха в дневное время. Также внутри предусмотрены кухня с индукционной плитой, раковиной и холодильником, душ, туалет, стиральная машина и бак для воды объемом 1000 литров.

Для поездок в сложных погодных условиях автодом оборудован кондиционером и отдельной системой отопления. Снаружи предусмотрены навес и выдвижная лестница, а на крыше размещен багажник. Солнечные панели используются для питания дополнительного аккумулятора.

Цена Beijing Monster не раскрывается. Впрочем, можно с большой уверенностью предположить, что кемпер должен быть значительно дешевле оригинального немецкого Mercedes-Benz Unimog даже в классической, не говоря уже о переделанной в автодом версии.

Напомним, это не единственный китайский автодом, о котором мы рассказывали в последнее время. Весной стало известно о вышедшем в продажу в Китае 2-этажном кемпере Changli от местного концерна BYD, а этим летом «поднебесная» фирма Manca представила экспедиционный автодом Challenger (No.1), предназначенный для путешествий там, где обычный кемпер проехать не сможет при всем желании.