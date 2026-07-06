Новый китайский внедорожный автодом Manca Challenger получил панорамную площадку на крыше для отдыха и вечеринок

Фото: Manca

Китайская компания Manca представила необычный экспедиционный автодом Challenger (No.1), который способен удивить не только внедорожными возможностями, но и оригинальной конструкцией. Главной особенностью новинки стала полноценная площадка на крыше, превращающая машину в мобильную террасу с панорамным обзором.

Основанный на усиленном шасси Sinotruk, Manca Challenger рассчитан на длительные автономные путешествия вдали от цивилизации. При этом разработчики сделали ставку не только на проходимость, но и на максимальный комфорт проживания.

Подъемная верхняя секция кузова с гидравлическим приводом открывает просторную площадку на крыше с обзором на 360 градусов.

Фото: Manca

Благодаря жесткой конструкции крыши отдыхающие защищены от палящего солнца, а рядом предусмотрен компактный кухонный модуль. Здесь же установлен модульный диван, который можно использовать как место для отдыха или приема гостей, а проекционный экран позволяет организовать просмотр фильмов под открытым небом.

Автономность обеспечивают солнечные панели, занимающие практически всю поверхность крыши. Именно они помогают питать многочисленные бытовые системы во время длительных путешествий.

Жилой модуль включает полноценную кухню, ванную комнату и спальные места для четырех человек. Одну из кроватей разместили над трансформируемой U-образной зоной отдыха, что позволило максимально эффективно использовать внутреннее пространство.

Фото: Manca

Особое внимание разработчики уделили ванной комнате. Помимо душевой кабины с подогревом, вентиляции, деревянного дренажного пола и стиральной машины, здесь установлен «умный» унитаз Panasonic с электронным управлением. С помощью панели можно регулировать температуру сиденья, а также пользоваться дополнительными функциями, характерными для современных японских сантехнических систем.

Не забыли инженеры и о местах для хранения. Многочисленные шкафы и ниши встроены практически во все элементы интерьера, включая кухню, ванную комнату, жилую зону и даже лестницу, ведущую на верхний уровень.

Еще одной интересной особенностью стал задний грузовой отсек. Откидная стенка открывает доступ к полноценной уличной кухне со встроенным столом и дополнительными отделениями для хранения, а также месту для перевозки запасных колес и другого туристического оборудования.

По информации американских СМИ, стоимость базовой версии Manca Challenger составляет около 170 тысяч долларов (порядка 13,1 миллиона рублей). При выборе максимально оснащенной комплектации цена может превысить 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей) без учета расходов на доставку и импортные пошлины.

Несмотря на это, разработчики считают, что по уровню оснащения и оригинальности конструкции новинка способна составить конкуренцию значительно более дорогим экспедиционным автодомам.

Между тем, недавно мы рассказывали о другом интересном проекте китайского кемпера, который с недавних пор ввозят в Россию параллельные импортеры. Речь идет об автодоме с замысловатым названием Xingyu Dongfeng Xiaokang, который построен на базе грузовика BYD и стоит у нас 3,5 миллиона рублей.