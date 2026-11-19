Suzuki представила обновленный компактный фургон Spacia Base, который способен за считанные секунды превращаться в небольшой кемпер. Новинка получила универсальные платформы для организации грузового пространства и ночлега, а также лишилась заднего ряда сидений.

Премьера необычного мини-автодома состоялась на выставке Field Style Expo в японском городе Токонаме. Новая Spacia Base представляет собой коммерческую версию семейства Spacia, но теперь ее возможности для перевозки грузов и организации кемпинга были серьезно расширены.

По сравнению с предшественником автомобиль получил обновленную переднюю часть и исключительно двухместный салон. Освободившееся пространство занял грузовой отсек, в котором предусмотрены специальные опоры и пазы для установки многофункциональных платформ.

Благодаря им можно организовать полки, столы, спальные места и вертикальные перегородки. Количество вариантов трансформации увеличилось с четырех до семи.

Для ночлега предусмотрена простая схема. Две платформы устанавливаются поперек грузового отсека, а передние кресла складываются, формируя дополнительную поверхность для сна. Остается положить матрас или отдельные туристические коврики. Поскольку крепления уже встроены в кузов на заводе, на подготовку спального места уходит всего пара секунд.

Во время поездки платформы можно убрать или закрепить вдоль одной стороны салона, освободив пространство для велосипедов, холодильника и туристического оборудования. Предусмотрена и одноместная конфигурация: задняя часть превращается в спальное место, а рядом остается пространство для багажа. Если поднять платформу выше, она может служить столиком или боковой полкой.

Помимо кемпер-варианта новый Spacia Base можно трансформировать в грузовой автомобиль. Для этого платформы устанавливаются вертикально и используются в качестве разделителей для организации груза.

В основе модели лежит конструкция кей-кара. Длина кузова составляет 3395 мм. Под капотом располагается 660-кубовый турбированный двигатель с системой мягкого гибрида. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль и система помощи при торможении с двумя датчиками. Ожидается, что покупателям предложат переднеприводную и полноприводную версии, как у других представителей семейства Spacia.

Окончательную цену машины обещают назвать перед ее стартом продаж, намеченным на эту зиму. Актуальный Spacia Base в Японии – от 1 миллиона 530 тысяч 100 иен или около 790 тысяч рублей по текущему курсу.

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