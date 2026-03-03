Новый китайский 2-этажный автодом с террасой на крыше удивляет ценой

Китайский автопроизводитель BYD, являющийся одним из мировых лидером в сегменте электромобилей, расширяет свой бизнес выходом в совершенно новую сферу рынка.

«Поднебесная» марка собирается попытать счастье в категории автодомов и уже подготовила свою первую модель, которая недавно разжилась официальной ценой.

2-этажный кемпер Chengli, построенный на шасси BYD, обладает уникальным жилым пространством, которое может быть расширено в случае необходимости.

Традиционно для китайских автопроизводителей автодом оказался буквально напичкан электроникой, а также получил выдвижную крытую террасу на крыше и аналогичную подъемную обеденную зону по центру.

Первый уровень предлагает жилое пространство для шести человек (именно столько посадочных мест с ремнями безопасности предусмотрено в самой машине). Для всех предусмотрены совместные либо отдельные спальные места, трансформируемые из предметов мебели.

Литий-ионный аккумулятор емкостью 400 Ач (24 В, кстати) уже входит в стандартную комплектацию кемпера, как и солнечная система мощностью 800 Вт и инвертор мощностью 5000 Вт.

Таким образом, базовый вариант автодома можно включить больше электроприборов. Впрочем, ЖК-телевизор и кондиционер на 220 В уже входят в его стандартное оснащение.

Дополнительно можно заказать индукционную плиту, небольшую духовку, холодильник на 132 литра и даже стиральную машину с номинальной нагрузкой барабана до 3 кг.

При длине менее шести метров разработчикам этого кемпера удалось разместить в нем ванную комнату со встроенным душем, который питается от 300-литрового бака и сливает грязную воду в 80-литровую емкость. Также есть кассетный туалет с отдельным баком для фекальных вод с ограничением в 40 литров.

Приводит в движение китайский автодом на базе BYD T5 DM подключаемая гибридная система, основанная на 1,5-литровом турбомоторе. Ее максимальная мощность равна 203 лошадиным силам. Коробка передач – автомат.

Согласно заявленным данным, цена такого двухпалубного автодома в Китае составляет 398 тысяч 500 юаней, что эквивалентно сумме всего в 4,5-миллиона рублей.