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В США разработали легкую жилую капсулу для пикапов и прицепов

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Новый кемпер на базе весом всего 82 кг оценили дешевле 300 тысяч рублей

В США разработали легкую жилую капсулу для пикапов и прицепов

Популярность путешествий на автомобильных кемперах планомерно растет все последние годы. И все больше компаний, специализирующихся на этом сегменте, готовят собственные новинки. Недавно в этом отметилась американская фирма Freedom Campers, предложившая альтернативу полноценным автодомам и туристическим прицепам. 

Ее компактные кемперы с жесткими стенками весят от 82 кг и устанавливаются на кузов пикапа или прицеп. Цены на них начинаются с 3500 долларов, что эквивалентно сумме примерно в 290 тысяч рублей по текущему курсу.

Новейшая линейка рассчитана на тех, кому необходимо защищенное от непогоды спальное место, но не требуется полноценный дом на колесах.

В США разработали легкую жилую капсулу для пикапов и прицепов

Конструкция жилого модуля предельно простая. Внутри предусмотрены спальное пространство, окна, дверь и разъем для подключения удлинителя. Электропроводки, освещения и водопровода нет.

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На крыше установлены рейлинги, позволяющие закрепить навес, солнечные панели или дополнительный грузовой отсек. За отдельную плату предлагаются вентилятор и кондиционер на 12 В, однако их монтаж владелец выполняет самостоятельно по инструкции.

В США разработали легкую жилую капсулу для пикапов и прицепов

Покупателям доступны четыре размера. Самая компактная версия имеет габариты около 2,01 × 1,22 м и, по заявлению производителя, помещается в кузов Ford Maverick с опущенным задним бортом. Остальные варианты имеют размеры примерно 2,01 × 1,34 м, 2,26 × 1,46 м и 2,26 × 1,83 м. Три модели весят около 82 кг, а масса самой крупной достигает примерно 122 кг.

Основу конструкции составляет вспененный полистирол с покрытием из синтетического полиуретанового материала, применяемого для защиты кузовов грузовиков. В результате получается цельный корпус без деревянного каркаса, который может гнить, и с небольшим количеством потенциальных мест проникновения воды. 

Производитель также отмечает теплоизоляционные свойства материала. По заявлению представителей компании, обычная свеча способна за час поднять температуру внутри кемпера примерно с -7 до +13 градусов.

В самом дорогом исполнении стоимость жилой капсулы от Freedom Campers составит 4 тысячи 600 долларов или около 380 тысяч рублей, включая крепеж для установки на пикап или прицеп.

На прошлой неделе Дейли-Мотор рассказывал о не менее интересном проекте кемпера, в основу которого лег пикап Mitsubishi L200/Triton со специальной подъемной крышей.

Фото:Freedom Campers

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