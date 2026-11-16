В США разработали легкую жилую капсулу для пикапов и прицепов

Популярность путешествий на автомобильных кемперах планомерно растет все последние годы. И все больше компаний, специализирующихся на этом сегменте, готовят собственные новинки. Недавно в этом отметилась американская фирма Freedom Campers, предложившая альтернативу полноценным автодомам и туристическим прицепам.

Ее компактные кемперы с жесткими стенками весят от 82 кг и устанавливаются на кузов пикапа или прицеп. Цены на них начинаются с 3500 долларов, что эквивалентно сумме примерно в 290 тысяч рублей по текущему курсу.

Новейшая линейка рассчитана на тех, кому необходимо защищенное от непогоды спальное место, но не требуется полноценный дом на колесах.

Конструкция жилого модуля предельно простая. Внутри предусмотрены спальное пространство, окна, дверь и разъем для подключения удлинителя. Электропроводки, освещения и водопровода нет.

На крыше установлены рейлинги, позволяющие закрепить навес, солнечные панели или дополнительный грузовой отсек. За отдельную плату предлагаются вентилятор и кондиционер на 12 В, однако их монтаж владелец выполняет самостоятельно по инструкции.

Покупателям доступны четыре размера. Самая компактная версия имеет габариты около 2,01 × 1,22 м и, по заявлению производителя, помещается в кузов Ford Maverick с опущенным задним бортом. Остальные варианты имеют размеры примерно 2,01 × 1,34 м, 2,26 × 1,46 м и 2,26 × 1,83 м. Три модели весят около 82 кг, а масса самой крупной достигает примерно 122 кг.

Основу конструкции составляет вспененный полистирол с покрытием из синтетического полиуретанового материала, применяемого для защиты кузовов грузовиков. В результате получается цельный корпус без деревянного каркаса, который может гнить, и с небольшим количеством потенциальных мест проникновения воды.

Производитель также отмечает теплоизоляционные свойства материала. По заявлению представителей компании, обычная свеча способна за час поднять температуру внутри кемпера примерно с -7 до +13 градусов.

В самом дорогом исполнении стоимость жилой капсулы от Freedom Campers составит 4 тысячи 600 долларов или около 380 тысяч рублей, включая крепеж для установки на пикап или прицеп.

На прошлой неделе Дейли-Мотор рассказывал о не менее интересном проекте кемпера, в основу которого лег пикап Mitsubishi L200/Triton со специальной подъемной крышей.