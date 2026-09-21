В Россию начали ввозить новый футуристичный кроссовер Renault, который здесь знали как минивэн

Renault Scenic E-Tech 2026

Компактвэн Renault, ранее известный в России как Scenic, вернулся в страну по параллельному импорту. Однако на этот раз машина пребывает в слегка ином амплуа, которое не связано с прошлым этого автомобиля. Что это за автомобиль и в какую сумму он был оценен на отечественном авторынке – в нашем материале.

Renault Scenic появился в 1996 году как компактвэн на базе Megane и стал одной из первых европейских моделей, создавших новый сегмент семейных автомобилей. Второе поколение вышло в 2003 году, третье – в 2009-м, четвертое – в 2016-м, а в 2023 году автомобиль перешел в формат футуристичного электрического кроссовера Scenic E-Tech.

Российский авторынок эта модель покинула еще в 2015 году (то есть задолго до ее трансформации в автомобиль сегмента SUV), но теперь вернулась, хотя и неофициально. Ввозом таких кроссоверов сейчас занимается несколько «серых» дилеров страны. Согласно объявлениям, опубликованным ими на крупных площадках-классифайдах, новые Renault Scenic обещают привезти из Южной Кореи, где эта модель, к слову, недавно была признана «Лучшим импортным автомобилем 2026 года» (премия «Import Car of the Year»).

Электрический «паркетник», предложенный в России под заказ, будет оснащен электромотором, развивающим 220 лошадиных сил мощности и 300 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора не уточняется, но с недавним обновлением машина приобрела батареи от 67 кВт/ч, обеспечивающие запас хода без подзарядки от 467 километров. В «топовых» комплектациях Scenic E-Tech положен аккумулятор на 89 кВт/ч с дальнобойностью на уровне 642 км.

Renault Scenic E-Tech 2026

Одной из особенностей этой модели является футуристичный дизайн, который по своим решениям не уступает даже самым современным китайским автомобилям, прославившимся необычными экстерьерными решениями.

Машина оснащается многоуровневыми фарами, пластиковой заглушкой решетки радиатора с имитацией сотовой структуры, новым светящимся логотипом Renault, а также потайными дверными ручками и бумерангообразными задними фонарями.

Интерьер Renault Scenic E-Tech 2026

В салоне 5-местной машины установлен двухспицевый руль, широкоформатная цифровая комбинация приборов и большой планшетный дисплей мультимедийной системы вертикальной ориентации (с поддержкой Google Gemini AI). Кроме того, в оснащение модели входит широкий набор электронных водительских ассистентов.

Теперь самое важное – цена. Мы насчитали всего два предложения о продаже в России новых Renault Scenic E-Tech, причем оба от одного и того же дилера. Машины предлагают привезти под заказ во Владивосток по ценам от 3,15 до 3,7 млн рублей.

Недавно мы также рассказывали о появлении в России другого необычного с точки зрения дизайна кроссовера Renault – модели Filante, а также назвали ее цену. Кроме того, еще раньше стало известно, что в РФ стал доступен для заказа через параллельных импортеров вместительный компактвэн Renault Kangoo актуального поколения.