Новый кроссовер Renault с дизайном «под китайцев» привезли в Россию

Renault Filante 2026

В России автомобили Renault заявили о себе еще много лет назад, когда здесь была организована их сборка, а многие модели этой компании в итоге стали местными бестселлерами. Сейчас эта марка активно расширяет линейку своих кроссоверов на мировом рынке и недавно представила «паркетник» Filante. Накануне стало известно, что такие машины уже можно заказать в России.

Уникальной особенностью Renault Filante является футуристичный дизайн, по своим визуальным решениям не уступающий большинству современных китайских автомобилей, которые, в свою очередь, стали родоначальниками вызывающих экстерьеров.

Неудивительно, но машина так или иначе связана с китайским автопромом. Автомобиль построен в рамках сотрудничества в Южной Корее Renault и Geely. У этого партнерства уже был один пример – вседорожник Renault Grand Koleos, который оказался прямым родственником Geely Monjaro, но в начале 2026 года к нему присоединился кроссовер Filante.

Длина этой новинки составляет 4,9 метра, а расстояние между осями равно 2,8 метрам. Дорожный просвет заявлен на уровне 20 см.

Помимо агрессивного внешнего облика с многоуровневыми фарами, сетчатой решеткой радиатора со встроенной подсветкой и светящегося логотипа компании, а также нестандартных задних фонарей, выполненных в стиле оперения стрел, машина выглядит как «из будущего» даже внутри.

Интерьер Renault Filante 2026 с тремя дисплеями

В салоне можно рассчитывать сразу на три экрана диагональю по 12,3 дюйма каждый, которые занимают практически всю переднюю площадь торпедо. В арсенал кроссовера входит проекционный дисплей, 3-зонная климатическая система, панорамная крыша и многое другое.

Что касается технической части, то машина комплектуется гибридным силовым агрегатом, состоящим из полуторалитрового бензинового «наддувного» ДВС и двух электромоторов, а также 3-скоростной автоматической трансмиссии и небольшой батареи на 1,64 кВт/ч. Максимальная отдача такой связки составляет 250 лошадиных сил и 565 Нм.

Новый Renault Filante, выставленный на продажу в России, привезен во Владивосток. Параллельный импортер предлагает такие машины в том числе под заказ. Их стоимость на сегодня, согласно информации, заявленной в объявлении, составляет 5 миллионов 570 тысяч рублей.

Для сравнения в Южной Корее, где осуществляется сборка таких машин, цены на них начинаются от 44 млн местных вон, что эквивалентно сумме в 2,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 17 сентября.

Ранее мы рассказывали о еще одном кроссовере, который стал доступен для покупки в России по серому импорту. Им оказался электрический «паркетник» Kia EV3, названный авторитетным британским СМИ самым надежным SUV этого года.