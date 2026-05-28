В РФ привезли новый Renault Kangoo – несостоявшийся Lada Van

Компания «АвтоВАЗ» лелеяла планы по выпуску собственного массового минивэна, который мог стать заменой Lada Largus, очень давно. И практически подошла к реализации этой задумки. В сотрудничестве с Renault российский автопроизводитель собирался выпустить бейдж-инжиниринговую копию моделей Dokker или Kangoo, но до реализации проекта, получившего неподтвержденное название Lada Van, дело так и не дошло.

Зато недавно оригинальные Renault Kangoo стали продаваться в России по параллельному импорту. Пока речь идет об единичном экземпляре 2026 года, который находится в наличии в РФ в городе Рудня Смоленской области. Машину продает частное лицо, утверждающее, что машина приехала из ЕС и готова к продаже.

Renault Kangoo, добравшийся до российского рынка, получил вполне достойный набор оснащения с уклоном в практичность. Минивэн оснащен камерой заднего вида и сразу несколькими парковочными датчиками: они установлены спереди, сзади и даже по бокам кузова, что будет особенно полезно в тесных дворах и на загруженных парковках.

Для поездок за город и повседневной эксплуатации предусмотрены рейлинги на крыше, а снизу кузов прикрывает металлическая защита. Есть и каркас для крепления дополнительного оборудования.

Внутри можно рассчитывать на более приятные для водителя детали вроде кожаного руля и подогрева наружных зеркал. На трассе помогут круиз-контроль и ограничитель скорости, которые уже давно стали обязательными опциями для семейных автомобилей.

В качестве двигателя машина задействует под капотом полуторалитровый дизельный мотор dCi на 95 лошадиных сил (250 Нм), который работает в связке с механической коробкой передач. У машины передний привод, а ее средний расход топлива на каждые 100 километров пути в смешанном цикле составляет всего 5,5-литров.

Выставленный на продажу в России минивэн Renault с пробегом всего 900 километров оценен в 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что на российском авторынке начали продавать другой иностранный минивэн родственного Renault бренда – Nissan. Речь идет о модели Serena, которую завозят к нам по серым схемам импорта и просят за такие машины от 2 миллионов 500 тысяч рублей.