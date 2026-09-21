Новый большой кроссовер Honda Avancier бросит вызов Toyota Highlander

Тестовый прототип нового Honda Avancier 2027

Honda занимается разработкой нового флагманского кроссовера Avancier, который должен выйти на японский рынок в начале 2027 года. Модель рассматривается как замена Odyssey и получит акцент на просторный салон и повышенный уровень комфорта.

Honda Avancier впервые появилась в линейке японской марки в 1999 году как модель среднего класса. Название позже вернулось на китайском рынке для более крупного кроссовера, который занял верхнюю часть SUV-линейки Honda. Новый Avancier, по свежим слухам, должен получить роль флагманского пассажирского кроссовера на японском рынке.

Как пишут японские СМИ, Honda рассчитывает представить новый Avancier на Токийском автосалоне в январе 2027 года. Предварительная рекламная кампания должна стартовать еще в конце 2026 года. Модель призвана заполнить нишу, которая освободилась после прекращения выпуска Odyssey.

Повышенное внимание в этом проекте «хондовцы» уделят пассажирам. В салоне ожидаются вентилируемые и обогреваемые кресла первого и второго рядов. По оформлению интерьера новый внедорожник будет близок к Accord: в оснащение войдут цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 12,3-дюймовый сенсорный экран Honda Connect с интеграцией операционной системы Google.

По текущему плану автомобиль будут продавать в единой комплектации. Это позволит упростить выбор оснащения и одновременно повысить эффективность производства и рентабельность тайской производственной линии.

Габариты Avancier, как ожидается, составят 4960×1950×1690 мм. По размерам модель окажется сопоставима с Toyota Highlander и займет место среди крупных пассажирских SUV.

Силовая установка, по информации японских СМИ, будет построена на гибридной системе e:HEV следующего поколения. В ее состав войдут 2-литровый двигатель и два электромотора. Разработчики рассчитывают повысить тепловую эффективность силовой установки и снизить расход топлива.

Отдельной особенностью станет режим работы e:HEV, при котором двигатель и электромоторы смогут совместно обеспечивать высокую производительность. Ожидается, что новый Avancier предложит семиместный салон, однако подробности его компоновки пока не раскрыты.

Между тем, недавно стало известно, что Honda работает над другим важным для компании SUV-проектом. Речь идет о новом поколении кроссовера CR-V, которое должно дебютировать в ближайшие пару лет и удивить не только другим дизайном, но и новой технической «начинкой».