Новый флагманский кроссовер Honda может заменить минивэн Odyssey и получить 7-местный салон

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Honda, по данным японских СМИ, готовит к возвращению большой кроссовер Avancier. Ожидается, что модель получит семиместный салон, гибридную силовую установку e:HEV нового поколения и в будущем сможет заменить минивэн Odyssey в линейке марки.

Honda Avancier впервые появился в 1999 году как большой кроссовер для японского рынка. Позднее название использовалось исключительно в Китае для модели, выпускаемой совместным предприятием GAC Honda. Теперь, по данным японских СМИ, компания может вернуть Avancier в глобальную линейку в совершенно новом исполнении.

Недавно Honda официально объявила о своей стратегии развития модельного ряда, в рамках которой в 2026 финансовом году планируется запуск нового флагманского пассажирского внедорожника. Японская пресса считает, что речь идет о возрожденном Honda Avancier, который может дебютировать не позднее марта 2027 года.

По предварительным данным, новинка станет одним из крупнейших кроссоверов марки и сможет заменить на ряде рынков минивэн Honda Odyssey.

Недавно зарубежным фотографам удалось запечатлеть замаскированный прототип будущей модели. Судя по опубликованным снимкам, внедорожник получит совершенно новый дизайн с двухъярусной передней оптикой, длинным капотом и массивной передней частью.

Фото: Creative311

Также ожидается спортивно оформленный передний бампер и покатое заднее стекло. По форме бокового остекления японские СМИ предполагают, что автомобиль будет иметь трехрядный салон с семью посадочными местами.

Предварительно сообщается, что размеры нового Avancier составят около 4960 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Таким образом, по своим габаритам модель окажется сопоставима с Toyota Highlander и будет бороться в сегменте крупных семейных кроссоверов.

Главной технической особенностью, как ожидается, станет гибридная силовая установка e:HEV нового поколения.

По информации японских СМИ, система объединит 2,0-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Предполагается, что новая версия гибридной установки получит более высокий коэффициент тепловой эффективности, что позволит улучшить экономичность по сравнению с нынешними моделями Honda.

Кроме того, ожидается дальнейшая оптимизация фирменной системы e:HEV, благодаря которой двигатель внутреннего сгорания и электромоторы смогут эффективнее работать совместно в различных режимах движения.

Официальные технические характеристики автомобиля Honda пока не раскрывает, поэтому информация о силовой установке, размерах и оснащении основана исключительно на публикациях инсайдеров.

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Между тем, недавно мы писали о планах Honda возродить свой угловатый кроссовер Element, который благодаря необычному форм-фактору и высокой практичности сильно полюбился покупателям в начале 2000-х. Как такой автомобиль мог бы выглядеть показали на первых рендерах.