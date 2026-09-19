Honda готовит CR-V седьмого поколения к 2028 году

Независимый рендер нового поколения Honda CR-V (2028)

Honda уже разрабатывает седьмое поколение CR-V, мировая премьера которого может состояться в ближайшие несколько лет. Кроссовер должен перейти на новую платформу и получить модернизированную систему e:HEV. Инженеры компании также рассматривают новые решения для полного привода и управления гибридной силовой установкой.

Несмотря на то, что актуальный «Сервант», сравнительно недавно вернулся на японский рынок, компания уже работает над следующей генерацией этой модели. По информации японских СМИ, мировая премьера CR-V седьмого поколения может состояться во второй половине 2027 года или в 2028 году.

Тестовые автомобили будущего кроссовера уже были замечены в Северной Америке, после чего в Сети появились компьютерные рендеры, демонстрирующие возможное направление дизайна. Внешность будущего CR-V, судя по ним, должна сохранить квадратные и мощные пропорции нынешнего автомобиля, но получить более выраженный внедорожный характер.

Передняя часть на рендерах выполнена в двухъярусной архитектуре. Верхний уровень образуют горизонтальные элементы, в которые интегрированы светодиодные фары. Ниже расположена крупная решетка радиатора с вертикальными акцентами по краям.

Независимый рендер нового поколения Honda CR-V (2028)

Боковины получили угловатые колесные арки и черную защитную облицовку. За счет более выраженных линий кузова автомобиль выглядит спортивнее и массивнее нынешнего CR-V. В целом авторы рендера сохранили знакомые пропорции модели, серьезно изменив переднюю часть.

Существенные перемены ожидаются и в конструкции автомобиля. Honda объявила о планах поэтапного внедрения гибридов следующего поколения на новой платформе для среднеразмерных автомобилей начиная с 2027 года. С учетом модельного цикла CR-V рассматривается как один из кандидатов для перехода на эту архитектуру.

Новая платформа должна позволить сократить массу примерно на 90 кг по сравнению с нынешним CR-V с гибридной силовой установкой. Также разработчики намерены пересмотреть жесткость кузова и конструкцию центра тяжести, что должно повлиять на топливную экономичность и управляемость.

Габариты автомобиля могут измениться без резкого увеличения размеров. Нынешняя японская версия имеет длину 4700 мм, ширину 1865 мм и высоту 1680–1690 мм. Для следующего поколения прогнозируются около 4750 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1680 мм в высоту.

Колесная база также может вырасти с нынешних 2700 до 2730–2750 мм. Это потенциально позволит увеличить пространство для пассажиров второго ряда и объем багажной зоны.

Главным техническим изменением станет новая версия системы e:HEV. Сейчас японский CR-V оснащается двухмоторной гибридной установкой с 2-литровым двигателем непосредственного впрыска мощностью 184 л.с. и максимальным крутящим моментом 335 Нм.

Для модели следующего поколения прогнозируется увеличение мощности приводного электромотора примерно до 195–200 л.с., а крутящего момента – до 350–370 Нм. Главной задачей разработчиков остается повышение эффективности гибридной системы.

Еще одним возможным нововведением станет электрический полный привод. Honda разрабатывает систему для гибридов следующего поколения, в которой передняя и задняя оси получают более гибкое управление приводными силами.

Такая архитектура может использоваться не только на скользких или неровных дорогах. Распределение тяги между осями способно повлиять и на поведение автомобиля в поворотах, поэтому новый CR-V может получить более выраженный акцент на управляемость.

Прототип нового Honda CR-V (2028)

Для гибридных моделей Honda также готовит систему S+ Shift. Она управляет оборотами двигателя и ускорением или замедлением автомобиля, создавая виртуальное ощущение переключения передач. Если технология появится на CR-V, гибридный кроссовер получит еще один инструмент для более эмоционального характера управления.

Что касается водородной версии CR-V e:FCEV, то по ней инсайдерской информации нет. В Японии она появилась в 2024 году в формате ограниченных лизинговых продаж.

Автомобиль сочетает топливные элементы с возможностью зарядки аккумулятора от внешнего источника, а силовая установка развивает 177 л.с. и 310 Нм. Запас хода на водороде составляет около 621 км, а на энергии батареи автомобиль способен проехать примерно 61 км. Будет ли у такого исполнения новое поколение – пока неизвестно.