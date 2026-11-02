Возрожденный Mitsubishi Pajero уже переманивает покупателей Toyota Land Cruiser

Mitsubishi получила первые результаты продаж возрожденного Pajero, которые превзошли ожидания компании. Новый рамный внедорожник привлекает не только прежних поклонников марки, но и владельцев автомобилей других производителей.

По информации Automotive News, японский производитель уже собрал 5500 заказов на внутреннем рынке. Это на 1500 больше первоначального прогноза. Но что еще интереснее, 80% покупателей ранее владели автомобилями конкурирующих марок. Состав этих брендов не раскрывается, но с большой долей вероятности среди них есть бывшие обладатели внедорожников Toyota Land Cruiser.

В Японии стартовая стоимость нового Mitsubishi Pajero немного превосходит базовую цену Toyota Land Cruiser 250 (6 миллионов 193 тысячи иен против 5 миллионов 779 тысяч 400 иен или примерно 3,2 и 2,9 млн рублей соответственно) и находится практически на том же уровне, что и базовый прайс на флагманский Toyota Land Cruiser 300 (от 6 миллионов 300 тысяч 800 иен или примерно 3,2 млн рублей), но более продвинутые модификации «трехсотого» обходятся покупателям заметно дороже.

Японские продажи нового внедорожника должны начаться 17 декабря. Mitsubishi рассчитывает реализовать 10 тысяч машин к марту 2027 года. В Австралии старт продаж ожидается в следующем месяце, а в Таиланде модель уже доступна для заказа. На тайском рынке компания получила около 1500 заявок.

Структура заказов также выглядит необычно. Примерно 70% японских покупателей выбрали автомобили с премиальными пакетами оснащения. Таким образом, часть аудитории возрожденного внедорожника оказалась готова платить за более дорогие версии и не ограничиваться базовыми версиями даже несмотря на высокие цены.

Напомним, новое поколение Mitsubishi Pajero было построено на рамной платформе пикапа L200/Triton. Длина машины составила 4,9 метра, а ширина и высота по 1,9 метра. Расстояние между осями достигло 2,9 метров.

Внешне внедорожник выделился новым фирменным стилем компании, заданным кроссовером Destinator, с необычными бумерангообразными дневными ходовыми огнями, прямоугольной решеткой радиатора и мускулистыми капотом, колесными арками и выштамповками дверей.

Под капот машины установили 2,4-литровый турбодизельный мотор 4N16, развивающий 204 лошадиные силы мощности и 480 Нм крутящего момента. Связку двигателю составляет классическая 8-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод, в зависимости от рынка, можно выбирать между задним или полным.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал, почему японцам советуют не пугаться высоких цен на новый Mitsubishi Pajero, а также о том, как эту модель испытывали на песчаных дюнах Японии.