Toyota обновила флагманский внедорожник Sequoia и добавила версию для бездорожья

Toyota представила обновленную Sequoia для североамериканского рынка. Семиместный внедорожник получил изменения во внешности и салоне, а главным дополнением стал новый пакет Trailhunter с оборудованием для поездок по бездорожью. Обновленная модель должна поступить в продажу в США до конца осени. Начальная стоимость заявлена на уровне 69 тысяч долларов или приблизительно 5,6 млн рублей по текущему валютному курсу.

Toyota Sequoia дебютировала в 2000 году. Второе поколение появилось в 2007-м, а третье представили в январе 2022 года. Актуальная генерация модели построена на общей платформе с полноразмерным пикапом Tundra и занимает место флагманского внедорожника марки в Северной Америке.

После обновления автомобиль сохранил прежний общий силуэт, но получил переработанную переднюю часть. Решетка радиатора и бампер обзавелись новыми хромированными элементами. В передний бампер интегрировали прямоугольные противотуманные фары, а светодиодные дневные ходовые огни стали ярче. Изменения затронули отдельные детали оформления, сохранив узнаваемый облик модели.

В салоне установили 14-дюймовый центральный сенсорный экран с мультимедийной системой Toyota Audio Multimedia нового поколения. Она поддерживает подключение 5G, интеллектуального голосового помощника и встроенный видеорегистратор. Также внедорожник получил обновленный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

Одним из самых важных нововведений во внедорожнике стал пакет Trailhunter, разработанный на базе начальной комплектации SR5. Он ориентирован на покупателей, которым требуется автомобиль с подготовкой для путешествий по пересеченной местности уже с завода.

В состав оборудования входят амортизаторы Old Man Emu, вседорожные шины Michelin LTX Trail и 18-дюймовые бронзовые колесные диски. Дополнительно предусмотрены металлическая защита днища и передний буксировочный крюк.

Для движения по сложным маршрутам пакет Trailhunter также включает систему выбора режимов движения Multi-Terrain Select (MTS), систему Crawl Control для поддержания небольшой скорости на бездорожье и блокировку заднего дифференциала. Это оборудование должно улучшить сцепление колес с покрытием и помочь водителю при преодолении сложных участков.

Напомним, Toyota Sequoia сейчас продается неофициально на российском авторынке. Цены на такие внедорожники, которые завозят к нам по параллельному импорту, начинаются от 15 миллионов 100 тысяч рублей за новые машины 2026 года выпуска.

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