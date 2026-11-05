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Toyota обновила флагманский внедорожник Sequoia и добавила версию для бездорожья

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Новый Toyota Sequoia получил внедорожный пакет Trailhunter

Toyota обновила флагманский внедорожник Sequoia и добавила версию для бездорожья

Toyota представила обновленную Sequoia для североамериканского рынка. Семиместный внедорожник получил изменения во внешности и салоне, а главным дополнением стал новый пакет Trailhunter с оборудованием для поездок по бездорожью. Обновленная модель должна поступить в продажу в США до конца осени. Начальная стоимость заявлена на уровне 69 тысяч долларов или приблизительно 5,6 млн рублей по текущему валютному курсу.

Toyota Sequoia дебютировала в 2000 году. Второе поколение появилось в 2007-м, а третье представили в январе 2022 года. Актуальная генерация модели построена на общей платформе с полноразмерным пикапом Tundra и занимает место флагманского внедорожника марки в Северной Америке. 

Toyota обновила флагманский внедорожник Sequoia и добавила версию для бездорожья

После обновления автомобиль сохранил прежний общий силуэт, но получил переработанную переднюю часть. Решетка радиатора и бампер обзавелись новыми хромированными элементами. В передний бампер интегрировали прямоугольные противотуманные фары, а светодиодные дневные ходовые огни стали ярче. Изменения затронули отдельные детали оформления, сохранив узнаваемый облик модели.

В салоне установили 14-дюймовый центральный сенсорный экран с мультимедийной системой Toyota Audio Multimedia нового поколения. Она поддерживает подключение 5G, интеллектуального голосового помощника и встроенный видеорегистратор. Также внедорожник получил обновленный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

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Одним из самых важных нововведений во внедорожнике стал пакет Trailhunter, разработанный на базе начальной комплектации SR5. Он ориентирован на покупателей, которым требуется автомобиль с подготовкой для путешествий по пересеченной местности уже с завода.

Toyota обновила флагманский внедорожник Sequoia и добавила версию для бездорожья

В состав оборудования входят амортизаторы Old Man Emu, вседорожные шины Michelin LTX Trail и 18-дюймовые бронзовые колесные диски. Дополнительно предусмотрены металлическая защита днища и передний буксировочный крюк.

Для движения по сложным маршрутам пакет Trailhunter также включает систему выбора режимов движения Multi-Terrain Select (MTS), систему Crawl Control для поддержания небольшой скорости на бездорожье и блокировку заднего дифференциала. Это оборудование должно улучшить сцепление колес с покрытием и помочь водителю при преодолении сложных участков.

Напомним, Toyota Sequoia сейчас продается неофициально на российском авторынке. Цены на такие внедорожники, которые завозят к нам по параллельному импорту, начинаются от 15 миллионов 100 тысяч рублей за новые машины 2026 года выпуска.

Накануне мы рассказывали о десятке автомобилей Toyota с большим ресурсом, которые советуют сохранить надолго.

Фото:Toyota

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