Компакт-кроссовер Toyota Raize незначительно обновится на родине и подорожает

Toyota раскрыла подробности об обновленной версии своего компакт-кроссовера Raize в Японии. Модель должна получить изменения в салоне, доработанные системы безопасности и новую специальную комплектацию Powerful. Ее продажи начнутся 16 ноября.

Raize частично известен на российском авторынке. С 2022 года его ввозят к нам по параллельным схемам импорта и продают от 1,5 млн рублей. На родине эта модель, разумеется, стоит заметно дешевле, но ее грядущее незначительное обновление негативно повлияет на ее итоговую цену.

Согласно раскрытым Toyota сведениям, базовая версия реформенного «паркетника» подорожает до 1 миллиона 897 тысяч 500 иен. При пересчете на российскую валюту это около 985 тысяч рублей.

Как поменяется кроссовер, уже известно. Основные изменения затронут его интерьер и оснащение. Toyota Raize получит новую приборную панель и рулевое колесо, увеличенный сенсорный экран мультимедийной системы, подогрев обоих передних сидений и разъемы USB Type-C. Часть оборудования станет доступна уже в стандартной комплектации.

Доработки коснутся и электронных помощников водителя. Камеры и радарные датчики получили улучшенные характеристики распознавания объектов, что должно повысить точность работы систем безопасности и скорость их реакции.

Кроме того, для машины заявлена новая версия Powerful с более выразительным видом и спортивным характером. Она выделится затемненными корпусами боковых зеркал, дверными ручками и антенной в форме акульего плавника. Дополнят ее оформление 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Силовая гамма обновленного Raize останется прежней. Покупателям предложат атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, турбомотор объемом 1 литр и гибридную установку e-Smart Hybrid с 1,2-литровым двигателем. Для отдельных версий будет предусмотрен полный привод.

Модернизация будет призвана поддержать продажи этой модели, которая и без того пользуется в Японии хорошим спросом. По итогам прошлого года Toyota Raize разошелся на родном для компании рынке в количестве более 100 тысяч экземпляров, что позволило ему войти в десятку самых популярных автомобилей «Страны восходящего солнца».