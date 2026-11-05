Расход масла, рывки коробки и тормоза: с какими неисправностями сталкиваются владельцы Toyota Camry

Camry считается главной звездой Toyota в сегменте подержанных седанов D-класса. Машину ценят за репутацию одного из самых надежных автомобилей компании. Но ни один автомобиль в мире не бывает идеальным.

Американский портал SlashGear проанализировал отзывы местных владельцев Toyota Camry, назвав самые распространенные технические проблемы этой модели последних генераций (список не включает актуальные седаны, по которым еще не собралась полноценная статистика).

Восьмое поколение Camry, выпускавшееся с 2018 по 2024 год, в целом получило положительные отзывы. Владельцы чаще всего упоминали проблемы с трансмиссией в машинах ранних годов выпуска, деформацию тормозных дисков и появление царапин на лакокрасочном покрытии. Конкретно на коробку жаловались за рывки, задержки переключений и резкие реакции на нажатие педали газа.

У Camry седьмого поколения, сходившей с конвейера с 2012 по 2017 год, американские владельцы отмечали нестабильную работу рулевого управления, неисправности гидротрансформатора и повышенный расход масла. Причем последняя проблема встречалась и на более ранних машинах.

Шестое поколение 2007–2011 годов, как ни странно, получило наибольшее количество жалоб среди последних генераций этой модели. Проблему потребления моторного масла в ней замечала и сама Toyota. Компания даже выпускала технические бюллетени T-SB-0094-11 в 2011 году и T-SB-0169-16 в 2016-м.

Еще одна категория обращений владельцев «шестой» Camry к дилерам была связана с электронными системами машины. Неисправности цифрового дисплея стали причиной крупной отзывной кампании, в свое время затронувшей более 500 тысяч автомобилей Toyota, включая Camry, RAV4 и 4Runner. Кроме того, на ранних поколениях владельцы также сообщали о загорании индикатора Check Engine из-за неисправного кислородного датчика.

Несмотря на все перечисленные недостатки, двигатели Camry оставались и остаются одной из сильных сторон этой модели. Сравнительно простая переднеприводная платформа, несущий кузов и умеренная сложность отдельных электронных систем делают эту модель очень надежной на фоне многих конкурентов на вторичном рынке любой страны.

Высокую оценку выносливости «Камри» подтверждают также крупные мировые исследовательские издания. Так, к примеру, портал J.D.Power по итогам 2025 года отдельно выделил этот седан в его сегменте, а в голосовании на сайте cars.com свыше 90% владельцев порекомендовали другим эту модель к покупке.

Ранее в этом году Дейли-Мотор рассказывал о том, как Toyota Camry может поменяться с плановым рестайлингом, который, по слухам, намечен на ближайшие годы.