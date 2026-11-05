CR-V седьмого поколения: как поменяется самый продаваемый кроссовер Honda на планете

Неофициальный рендеринг дизайна седьмого поколения Honda CR-V (2027)

Honda готовит новое поколение кроссовера CR-V – своего самого популярного SUV на мировом рынке. Причем премьера этой модели может состояться уже совсем скоро. Мы решили собрать все имеющиеся в открытом доступе сведения об этом проекте и скомпоновать в один материал. Вот что в итоге из этого вышло.

История Honda CR-V началась осенью 1995 года. Первое поколение стало одним из ранних представителей класса компактных кроссоверов. Нынешняя, шестая генерация, была представлена в июле 2022 года. Сейчас инженеры компании завершают работы над седьмым поколением «серванта», которое, по слухам, должно дебютировать уже в начале 2027 года (ориентировочно, в феврале). Свой вояж модель может начать не с Японии, где кроссовер появится только в 2028 году, а со Штатов.

Первые прототипы новых CR-V уже выбрались на испытания, став основой для независимых цифровых рендеров, один из которых мы разместили в заглавии этого материала.

Судя по нему, машину ждут крупные перемены в оформлении «передка», где дебютируют необычные C-образные дневные ходовые огни, объединенные друг с другом через всю нижнюю кромку капота, прямоугольные блоки фар с тремя прожекторами, узкая решетка радиатора, дополненная крупным нижним воздухозаборником, а также сложный по конструкции бампер.

Боковины кузова если и изменятся, то незначительно. Единственным новшеством в них, судя по всему, могут оказаться оквадраченные колесные арки, которые, как и прежде, будут прикрыты неокрашенным пластиком.

От автомобиля ждут незначительного увеличения длины и размера колесной базы, которые в совокупности позволят рассчитывать на более вместительный салон и багажник.

Главным новшеством Honda CR-V следующего поколения может стать модернизированная гибридная установка e:HEV с 2-литровым бензиновым двигателем. Для сравнения, нынешняя японская версия кроссовера развивает 184 л.с. и 335 Нм. Новая система должна быть экономичнее примерно на 10%.

Honda также готовит электрический полный привод с более точным управлением тягой на передней и задней осях. Это должно положительно сказаться на устойчивости кроссовера и его поведении в поворотах.

Еще одной особенностью будущей модели может стать технология S+ Shift. Она имитирует переключение передач, синхронизируя работу виртуальной трансмиссии со звуком двигателя. Благодаря этому реакции гибридной установки должны стать более привычными для водителей, привыкших к автомобилям с традиционной автоматической коробкой передач.

Сохранят ли в моторной линейке нового CR-V гибридную силовую установку e:FCEV – неизвестно, но ее нынешняя отдача составляет 177 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. На полностью заполненном баке водорода кроссовер проезжает примерно 621 км, а запас хода на электрической тяге равен 61 километру.

Конкурировать новому Honda CR-V, как и прежде, предстоит в первую очередь со своими земляками, такими как Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mazda CX-5, а уже затем с другими бестселлерами своего сегмента, в том числе с Kia Sportage, Hyundai Tucson и многочисленными китайскими «паркетниками».

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