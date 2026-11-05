Ural Taiga: редкий «Урал» с необычным набором экспедиционного оборудования

В 2010 году компания Ural представила специальную версию своего мотоцикла с коляской Taiga, созданную для путешествий по труднодоступным маршрутам. Новинка получила матовую зелёную окраску, дополнительную защиту и набор оборудования, который больше напоминал оснащение экспедиционного внедорожника, а также ряд необычных деталей. Что это была за модель – в нашем материале.

Название Taiga отсылало к крупнейшему северному лесному массиву планеты. В компании объясняли выбор имени выносливостью и способностью преодолевать трудности, необходимыми для путешествий по удалённым территориям. В рекламной концепции Ural предлагал владельцам отправиться в собственное путешествие по сибирской тайге, где привычные дороги могут сменяться грязью, снегом и лесными просеками.

Внешне специальная версия отличалась от стандартных моделей Gear Up прежде всего окраской Larch Green. Кузов, раму и ряд элементов шасси выполнили в зелёном цвете, а металлические детали получили чёрную отделку. Подобное оформление использовалось и на некоторых других экспедиционных спецверсиях марки, но у Taiga оно сочеталось с расширенным набором оборудования.

Одной из главных особенностей мотоцикла стала ручная лебёдка, установленная на коляске. Для её крепления предусмотрели специальные точки на передней и задней частях рамы бокового прицепа. С помощью троса водитель мог попытаться вытащить застрявший мотоцикл или воспользоваться лебёдкой для перемещения тяжёлых предметов. Для техники с коляской, масса которой превышала 300 кг, подобное оснащение могло оказаться полезным в сложных условиях.

В комплект также входили металлическая защита двигателя, передняя багажная площадка, задний багажник и дополнительная канистра для топлива. На коляске разместили запасное колесо, а для работы с грунтом предусмотрели лопату. От непогоды багаж и пассажирское место защищал чёрный тент из материала Cordura.

Производитель уделил внимание и мелочам, которые могли пригодиться вдали от населённых пунктов. В багажном отделении находились ручной воздушный насос, фонарь Maglite с логотипом IMZ, инструментальный набор для ремонта мотоцикла и буксировочный трос. Дополняла оснащение специальная аптечка с комплектом из 16 предметов для выживания. Спереди коляски также установили дополнительную фару-прожектор, улучшавшую освещение дороги в тёмное время суток.

В основе Ural Taiga лежала конструкция модели Gear Up с подключаемым приводом колеса коляски. При необходимости водитель мог задействовать второе ведущее колесо, что повышало тяговые возможности на снегу, грязи и рыхлом грунте. В отличие от обычных мотоциклов с боковым прицепом, подобная схема позволяла использовать оба задних колеса для движения по сложным участкам.

Силовая установка состояла из двухцилиндрового оппозитного двигателя воздушного охлаждения объёмом 749 куб. см. В версии 2010 года он развивал около 41 л.с. и 57 Нм крутящего момента. Мотор работал с четырёхступенчатой механической коробкой передач, дополненной задним ходом. В системе питания использовались два карбюратора Keihin, а запуск двигателя осуществлялся электрическим стартером или кикстартером.

Подвеска включала переднюю конструкцию с продольным рычагом и амортизаторами Sachs. На заднем колесе и коляске также применялись амортизаторы этой марки. Переднее колесо оснащалось дисковым тормозом Brembo, тогда как сзади использовались барабанные механизмы.

Мотоцикл был выпущен ограниченным тиражом в 27 экземпляров. Каждый из них оценили в 13 тысяч 999 долларов. По сегодняшнему курсу это было бы эквивалентно примерно 1 миллиону 145 тысячам российских рублей.

Недавно мы также рассказывали историю спецверсии мотоцикла Ural Ambassador, которая включала в свое оснащение бутылку водки, закуску и жвачку.