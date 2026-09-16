Новый Mitsubishi L200 с дизайном Pajero показали на первых рендерах

Рендер рестайлинговой версии Mitsubishi L200 2027-2028

Mitsubishi L200/Triton шестого поколения может пережить обновление внешности в ближайшие годы. Независимый дизайнер представил собственное видение пикапа, связав его оформление с новым Pajero. Рендер демонстрирует крупные изменения во внешности машины, а также экстерьер особой версии этого пикапа – Yellow Savana 4×4.

Напомним, Mitsubishi L200 впервые появился в 1978 году и с тех пор сменил несколько поколений. Нынешний L200/Triton шестого поколения дебютировал в 2023 году.

Как может измениться Mitsubishi L200/Triton в ходе будущей модернизации? Ответ на этот вопрос решил дать бразильский виртуальный художник Клебер Сильва, известный в социальных сетях под именем «KDesign AG». Он создал компьютерный рендер пикапа 2028 модельного года, использовав в качестве главного источника вдохновения новый Pajero, представленный в начале этого месяца.

Рендер рестайлинговой версии Mitsubishi L200 2027-2028

Главным элементом проекта стала передняя часть. Автор рендера отказался от нынешнего оформления в пользу более простой светотехники с горизонтальными и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями. Основные светодиодные фары расположены друг над другом, а решетка радиатора и передний бампер получили переработанное оформление.

Связь с Pajero подчеркнули в том числе новые легкосплавные диски, стилистика которых заимствована у внедорожника. В задней части пикапа дизайнер ограничился переработанной светотехникой, не меняя остальные элементы кузова.

Рендер рестайлинговой версии Mitsubishi L200 2027-2028

Для рендеров было выбрано исполнение Savana 4×4 с ярким желтым кузовом. Благодаря этому автомобиль получил заметно более внедорожный внешний вид в сравнении с обычной моделью.

Изменения можно будет ждать и в салоне, где главным элементом должно стать новое четырехспицевое рулевое колесо, стилистически связанное с оформлением Pajero.

Рендер интерьера рестайлинговой версии Mitsubishi L200 2027-2028

От идеи полностью объединить приборную панель и центральный экран в единую конструкцию независимый дизайнер отказался. На рендере перед водителем остается отдельная цифровая приборная панель, а центральный дисплей выглядит крупнее. Управление климатической системой и рядом других функций сохраняется с помощью отдельных кнопок и физических регуляторов.

Никакие технические сведения об этом проекте не приводятся, поэтому можно ориентироваться лишь на актуальное оснащение L200/Triton и, возможно, заявленный мотор для нового Pajero. Действующая версия пикапа продается с 2,4-литровым турбодизельным мотором в трех вариантах мощности: на 150, 184 и 204 лошадиные силы.

Что касается возрожденного Pajero, то для него, напомним, был заявлен тот же самый двигатель, но, вероятно, в более производительной модификации (точные характеристики пока не раскрыты).

Обновленная версия пикапа L200/Triton, представленная на рендерах выше, может выйти в продажу ориентировочно в 2027–2028 годах.