Toyota Alphard показали неофициально в рестайлинг-версии

Рендер обновленного Toyota Alphard 2027

Большие минивэны снова в моде. Сначала Nissan сменила поколение своего флагмана Elgrand, а теперь Honda строит планы по возрождению Elysion. Всем им предстоит тягаться с бестселлером Toyota Alphard, который, в свою очередь, также дожидается переделки. Как он может поменяться внешне накануне показали независимые дизайнеры.

Актуальный Toyota Alphard 40-й серии может получить первое крупное обновление уже в 2027 году, пишет портал «Carview.Yahoo». Главным направлением обновления станет экстерьер.

Ожидается переработка передней части, хотя от крупной решетки радиатора, ставшей одной из главных особенностей 40-й серии, Toyota, вероятно, отказываться не станет.

Рендер обновленного Toyota Alphard 2027

На ускоренные сроки модернизации, вероятно, повлияло появление нового Nissan Elgrand. Его продажи начались в июле 2026 года, а в оснащение вошли гибридная система e-POWER третьего поколения и полный привод e-4ORCE. Возвращение Elgrand в сегмент роскошных минивэнов создало дополнительное давление на модели Alphard и Vellfire, с которым два эти брата-близнеца пока плохо справляются.

Еще одним фактором станет изменение производственной схемы. Toyota планирует к концу 2027 года перенести выпуск Alphard и Vellfire с завода в Инабе на предприятие в Тахаре. Перестройка производства совпадает по срокам с предполагаемым обновлением модели.

Силовая линейка, скорее всего, серьезных изменений не претерпит. Сейчас Alphard предлагается с 2,5-литровым бензиновым двигателем, 2,5-литровой гибридной установкой и 2,5-литровой системой PHEV.

Поэтому вместо появления новых вариантов могут быть доработаны уже существующие силовые установки. В числе потенциальных направлений называют повышение топливной экономичности, улучшение плавности работы и снижение уровня шума.

Отдельное внимание могут уделить ходовой части машины. После модернизации июня 2026 года амортизаторы с частотной регулировкой стали стандартными для всех Alphard. Следующее обновление способно принести дальнейшие изменения подвески и рулевого управления, которые улучшат устойчивость автомобиля на высокой скорости без потери комфорта для пассажиров второго и третьего рядов.

Модернизация электронных систем также выглядит логичной и наиболее вероятной. Toyota может улучшить работу камер и радаров, расширить возможности систем помощи водителю и парковки, а также обновить мультимедийную систему и функции подключения смартфонов.

Изменения должны коснуться и отделки салона, в которой главной задачей Toyota останется сохранение статуса Alphard как одного из наиболее дорогих и комфортных минивэнов марки. Впрочем, конкретные детали перемен в интерьере реформенной машины японская пресса пока не приводит.

Ранее стало известно о планах Toyota сменить поколение еще одного своего известного минивэна – модели Sienta. Один из самых популярных представителей сегмента компактных MPV может пережить крупную модернизацию также в 2027 году.