Новая Toyota Sienta может дебютировать в 2027 году

Рендер нового поколения Toyota Sienta 2027

Компактный минивэн Toyota Sienta готовится к смене поколения, которая может состояться уже в 2027 году. Главным изменением должна стать силовая установка: популярная японская модель может получить новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, разработанный с учетом электрификации.

Напомним, Toyota Sienta впервые появилась в 2003 году как компактный семейный минивэн. Нынешнее третье поколение дебютировало в августе 2022 года. В августе 2025 года модель получила заметное обновление оснащения, а в августе 2026 года – частичную модернизацию с новым цветом кузова.

Нынешняя Sienta предлагается с бензиновым и гибридным силовыми агрегатами на базе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя. Кузов рассчитан на пять пассажиров в базовом исполнении и до семи человек при наличии трех рядов сидений.

В августе 2025 года минивэн получил электрический стояночный тормоз, функцию удержания тормоза, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей, систему реагирования на отклонения водителя и дополнительные функции помощи при вождении. В августе 2026 года список изменений пополнили новый оттенок Clear Beige Metallic и наружные зеркала с черными акцентами.

Следующее поколение Sienta может появиться уже в следующем году. Одним из главных кандидатов на установку под его капотом считается новый 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Toyota, который компания представила в 2024 году и разрабатывает в атмосферной и турбированной версиях.

Атмосферный вариант должен быть примерно на 10% меньше по объему и общей высоте по сравнению с нынешним 1,5-литровым трехцилиндровым агрегатом. Конструкция нового двигателя изначально рассчитана на совместную работу с электрическими компонентами, включая электромоторы и батареи.

Рендер нового поколения Toyota Sienta 2027

Внешность нового минивэна также может заметно измениться. На компьютерных рендерах Sienta получила более острый передок с тонкими светодиодными фарами и крупной черной решеткой, а также элементы нового дизайнерского языка Toyota.

Компактные размеры, удобное управление на узких улицах, сдвижные двери с обеих сторон и возможность установки трех рядов сидений должны остаться ключевыми особенностями модели.

Интерьер, как ожидается, получит большой дисплей, цифровую приборную панель и расширенные возможности подключения, однако производитель может сохранить физические элементы управления для более простого использования.