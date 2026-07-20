Новый Nissan Elgrand оказался хитом: за неделю минивэн собрал более 6 тысяч заказов

Изображение: Nissan

Компания Nissan раскрыла первые результаты продаж нового поколения флагманского минивэна Elgrand. Всего за неделю после старта приема заказов модель собрала более 6 тысяч заявок, из-за чего сроки ожидания для части покупателей уже превысили один год.

Nissan Elgrand считается одним из самых известных премиальных минивэнов японской марки. На протяжении многих лет модель конкурирует на домашнем рынке с Toyota Alphard, предлагая высокий уровень комфорта, просторный салон и богатое оснащение.

Премьера новой генерации Nissan Elgrand состоялась совсем недавно, а теперь японский автопроизводитель поделился первыми итогами старта продаж. Как оказалось, интерес покупателей превзошел ожидания производителя.

По данным компании, всего за первую неделю после начала приема заказов новый Elgrand собрал свыше 6 тысяч заказов. При этом, как сообщают японские СМИ, около половины из них пришлась на наиболее дорогие комплектации модели.

Высокий спрос уже сказался на сроках поставки. Первоначально Nissan планирует выпустить около 4 тысяч автомобилей нового поколения, причем их производство расписано вплоть до конца марта следующего года. Таким образом, покупателям из первой партии придется ждать свои автомобили до девяти месяцев, тогда как тем, кто оформил заказ позже, вероятно, придется рассчитывать на срок ожидания более одного года.

Изображение: Nissan

Новый Elgrand получил полностью переработанный дизайн, выполненный в концепции, вдохновленной японскими скоростными поездами. Внешность сочетает массивные пропорции с современными элементами оформления, а интерьер ориентирован на максимальный комфорт пассажиров.

В отделке салона используются кожа TailorFit, вставки под розовое дерево и двухцветное оформление. Перед водителем установлена единая цифровая панель, объединяющая 14,3-дюймовую приборную панель и мультимедийный экран такого же размера.

Фото: Nissan

Особое внимание уделено пассажирам второго ряда. Здесь установлены два независимых кресла с электрическими подставками для ног. Оснащение также включает 64-цветную атмосферную подсветку, аудиосистему Bose, 15,6-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров и индивидуальные лампы для чтения, создавая атмосферу, близкую к VIP-салону.

Все версии нового Elgrand оснащаются гибридной силовой установкой третьего поколения e-Power. В ее состав входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который используется для выработки электроэнергии, а также новая модульная электрическая система «пять в одном». По заявлению производителя, такая конструкция позволила снизить массу компонентов, уменьшить уровень шума и повысить топливную экономичность.

Кроме того, минивэн получил модернизированную систему полного привода e-4ORCE и активную подвеску, которые должны обеспечить более плавный ход и повысить устойчивость автомобиля на разных типах покрытия.

Стоимость нового Nissan Elgrand в Японии составляет от 6,9 миллиона иен до 8,7 миллиона иен (около 3,3 – 4,2 миллиона рублей по нынешнему курсу валют). Столь высокий первоначальный спрос показывает, что модель сумела привлечь внимание покупателей и уже сейчас способна составить серьезную конкуренцию одному из лидеров сегмента – Toyota Alphard.

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Что касается одного из главных конкурентов свежего Nissan Elgrand – Toyota Alphard – то вскоре его ждет крупное обновление, которое должно улучить его внешний вид и техническое оснащение, добавив этому бестселлеру еще больше конкурентноспособности на фоне наступающих на пятки конкурентов. Доработанная версия популярного минивэна «Тойоты» должна появиться в течение ближайшего года.