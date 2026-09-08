Toyota может продлить жизненный цикл моделей до девяти лет

Toyota Land Cruiser Prado (J250) на бездорожье

Toyota рассматривает возможность существенно увеличить интервал между крупными обновлениями своих автомобилей. Вместо частой смены кузовных элементов и шасси компания намерена активнее использовать программные обновления, которые позволят улучшать функции автомобилей уже после их выхода на рынок. Как утверждает японская пресса, новая стратегия должна освободить ресурсы для разработки электрифицированных моделей и снизить нагрузку на производство.

В Японии обсуждается возможность увеличить срок жизни автомобилей без серьезной модернизации примерно до девяти лет. По данным «Nikkei», компания собирается реже менять кузовные панели и элементы шасси, компенсируя более продолжительный производственный цикл постоянным развитием программного обеспечения.

Исторически Toyota обновляла модели примерно каждые 4–5 лет. После 2000-х годов этот интервал постепенно увеличился примерно до семи лет. Одним из примеров нового подхода называют актуальную Camry, которую на рынке воспринимают скорее как глубокую модернизацию предыдущей модели, чем как полностью новую конструкцию.

Программное обеспечение должно стать одним из главных инструментов поддержания актуальности автомобиля. С его помощью Toyota сможет улучшать характеристики машин, расширять возможности электронных ассистентов и внедрять новые функции, в том числе доступные по подписке.

Более продолжительный жизненный цикл способен дать компании и экономический эффект. Сокращение числа крупных обновлений позволит уменьшить расходы на разработку, сделать поставки компонентов более стабильными и потенциально поддержать остаточную стоимость востребованных автомобилей.

Еще одной причиной для пересмотра стратегии может быть высокая загрузка производственных мощностей. У некоторых популярных моделей Toyota уже сформировались значительные сроки ожидания. В числе таких автомобилей упоминается новый Land Cruiser FJ. Более продолжительный цикл выпуска позволит реже перестраивать производство под новые поколения и снизить нагрузку на цепочки поставок.

Изменения могут коснуться и ценовой политики. Сейчас традиционная система Toyota предусматривает снижение оптовой стоимости автомобиля по мере его старения. В будущем компания может перейти к более гибкому формированию цен в зависимости от ситуации на рынке.

Отдельные японские дилеры опасаются, что новый подход способен негативно повлиять на их прибыль. Но руководство Toyota, в свою очередь, рассчитывает сохранять цены автомобилей относительно стабильными на протяжении всего девятилетнего жизненного цикла.

Накануне мы рассказывали о том, что ныне дефицитный в Японии внедорожник Toyota Land Cruiser FJ подвергся жестким тестам на родине. Помимо этого стало известно, чем машина не понравилась своим первым покупателям.