Нетривиальный европейский микромобиль Microlino оценили в России в 2,5 млн рублей

Электрокар Microlino 2.0

На российском авторынке появилось объявление о продаже необычного микромобиля, который позиционируется как преемник легендарного «бабл-кара» BMW Isetta. Речь идет о модели швейцарской фирмы Micro Mobility Systems, которая носит имя Microlino 2.0. Такие автомобили выпускают в Италии, а их особенностью является не только необычный форм-фактор, но и ультракомпактные размеры.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, один из таких автомобилей выставлен на продажу в Москве. Это абсолютно новая машина без пробега, но 2023 года выпуска, причем в лимитированной серии Pioneer, состоящей из 999 экземпляров.

Электрокар Microlino 2.0

Конкретно этот автомобиль имеет порядковый номер 964 и обладает богатым оснащением. В его арсенал входят салон из кожи алькантара, сдвижная панорамная крыша, климатическая система, сенсорная панель управления, доводчик двери и собственная акустическая система.

Двигатель Microlino 2.0 в номинальном режиме выдает 17 лошадиных сил, но его пиковая мощность достигает 26 «сил» и 118 Нм. В зависимости от емкости батареи запас хода способен достигать 230 км, но привезенный в Россию экземпляр обладает средним по размеру аккумулятором, который позволяет ему проезжать без подзарядки до 175 км.

Электрокар Microlino 2.0

Микрокар рассчитан только на двух человек, имеет задний привод и способен разгоняться до 90 км/ч. Скорость в 50 км/ч Microlino набирает скорость примерно за 5 секунд.

Автомобиль относится к категории тяжелых квадрициклов L7e, а не к обычным легковым автомобилям. Его длина равна 2,52 метра, ширина – 1,47 метра, высота – 1,50 метра при колесной базе 1,57 метра. Масса машины составляет около 513 кг, а объем багажника несмотря на такие компактные габариты достигает 230 литров.

Для зарядки используется разъем Type 2. При подключении к бытовой сети с мощностью 2,2 кВт полная зарядка аккумулятора занимает около четырех часов.

Продавец, выставивший такой автомобиль на продажу в Москве, собирается выручить с него 2 миллиона 500 тысяч рублей. Для сравнения, в Европе цены на такие микрокары начинаются от 16 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно 1,7 млн рублей по курсу ЦБ на сегодняшний день.

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