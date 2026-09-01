В России начали продажи практичного японского универсала дешевле Lada Largus

Nissan AD 2026 года выпуска

На российском рынке параллельного импорта появилась еще одна, причем необычная позиция. Ее уникальность заключается не только в низкой цене, которая не только не разбивается о низкую надежность, поскольку речь идет о японском автомобиле, но и в высоком уровне практичности, ведь речь идет о полноценном универсале.

Как удалось выяснить Daily-Motor, для российских покупателей стал доступен Nissan AD. Такие машины предлагают привезти параллельные импортеры из Владивостока. Более того, это может быть последний шанс приобрести такой автомобиль, так как в начале этого года его сняли с конвейера в Японии без планов по выпуску преемника.

Nissan AD – компактный универсал, который создавался не столько ради комфорта, сколько ради практичности. Автомобиль длиной 4,4 метра, шириной 1,7 метра и высотой около 1,5 метра легко чувствует себя в городе, но при этом располагает просторным грузовым отсеком. Колесная база у модели составляет 2,6 метра, что позволило сохранить разумный баланс между компактными габаритами и полезным внутренним пространством.

В Японии AD давно занял нишу недорогого рабочего автомобиля для перевозки небольших грузов и повседневных коммерческих задач. В зависимости от версии универсал бывает передне- или полноприводным и оснащается бензиновыми моторами объемом 1,5 и 1,6 литра.

Судя по объявлению, опубликованному на крупном отечественном классифайде, привезти новый Nissan AD из Японии предлагает параллельный импортер из Дальнего Востока. Его специализацией является доставка машин в РФ из Японии, Китая и Кореи.

В случае с универсалом Nissan, речь будет идти об автомобиле 2026 года выпуска, пробег которого составит не более 3 тысяч километров. Заказчик сможет рассчитывать на наличие под капотом машины проверенного временем и ресурсного 1,6-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 109 лошадиных сил, ассистентом для которого выступит автоматическая коробка передач и система полного привода.

Интерьер Nissan AD 2026

Единственным важным нюансом в случае с универсалом AD станет нестандартное для России расположение рулевой колонки, которая будет установлена не слева, как привычно у нас, а справа.

Привезти новый Nisssan AD в РФ из Японии продавец обещает за 1 миллион 200 тысяч рублей. Причем, если верить описанию к объявлению, никаких дополнительных доплат, если машина будет доставлена во Владивосток, не потребуется.

Для сравнения, за эти деньги сегодня нельзя приобрести в России даже новую Lada Vesta в кузове седан, минимальная цена которой (согласно РРЦ без учета маркетинговых акций) составляет 1 миллион 558 тысяч рублей. Тогда как универсал Lada Largus, схожий по форм-фактору с японским Nissan AD, но лишенный полного привода, стоит еще дороже – цены на него начинаются от 1 миллиона 637 тысяч рублей.

Ранее Daily-Motor.ru рассказывал о том, что еще один аналог Lada Largus от Dacia (универсал Jogger), который также с недавних пор завозят к нам по схеме серого импорта, оценили в России в 3,3 миллиона рублей.