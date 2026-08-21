Новые Kia Seltos со «злым» дизайном привезли в Россию

Изображение: Kia

Официальный дебют нового, второго по счету поколения компактного кроссовера Kia Seltos датирован концом 2025 года. С тех пор машина начала планомерно выходить на основные рынки сбыта, а теперь приехала по «серому» импорту в Россию, где был хорошо известен и даже выпускался ее предшественник первой генерации.

Kia Seltos впервые появился в 2019 году и занял место компактного кроссовера в глобальной линейке марки. Модель создавалась как более доступная альтернатива крупным SUV Kia и вышла на десятки рынков. В России первое поколение Seltos не только официально продавалось, но и собиралось на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Одной из главных «фишек» нового «Селтоса» стал перекроенный дизайн, сделавший внешний облик машины более агрессивным или даже «злым». Добиться этого удалось за счет угловатого кузова, необычной «зубастой» решетки радиатора и молниеобразных вертикальных дневных ходовых огней.

Как удалось выяснить нашей редакции, сейчас новые Kia Seltos второго поколения предлагаются сразу в нескольких городах России. Самое доступное предложение у частного продавца в Омске, который обещает привезти такой кроссовер за 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Изображение: Kia

Цена выглядит подозрительно низкой особенно на фоне других объявлений, сосредоточенных в Москве, Краснодаре, Новосибирске Владивостоке, где в среднем «живые» машины или готовые к ввозу в РФ по предзаказу стоят от 4,2 до 4,9 миллиона рублей. И на то есть причина – высокая мощность, не попадающая под льготные ставки утильсбора.

Во всех случаях ввезенных или предложенных под заказ автомобилей речь идет о машинах корейской сборки, укомплектованных 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 лошадиные силы, ассистентом для которого выступает восьмискоростная автоматическая коробка передач.

У нового «Селтоса» на родине также есть «льготный мотор» рабочим объемом 2 литра и мощностью 149 лошадиных сил, но в Россию такие машины пока по неизвестной причине не везут.

Впрочем, есть оснавания полагать, что вскоре цена на новые Kia Seltos в России сильно снизится. В конце июля премьера машины состоялась в Китае, где кроссоверу оказался положен базовый 1,5-литровый бензиновый мотор, который в атмосферной версии выдает 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Помогать ему будет вариатор. Но полноприводных модификаций у «китайского» нового Seltos в отличие от того же корейского или американского нет ни в одной комплектации, так что покупателю в любом случае придется идти на компромисс.