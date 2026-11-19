На российском рынке параллельного импорта появился необычный электрокроссовер Toyota bZ4X. Его главная особенность скрыта в салоне: перед передним пассажиром отсутствует привычный перчаточный ящик. Инженеры отказались от него ради дополнительного пространства для ног и установки системы лучистого обогрева.

Toyota представила концепцию семейства bZ в 2021 году. Первой серийной моделью линейки стал bZ4X, разработанный в сотрудничестве с Subaru. Его техническим родственником выступает Subaru Solterra, также построенный на платформе e-TNGA.

Отказ от традиционного бардачка – одно из самых необычных решений в конструкции этого электрокроссовера. На его месте оказалась размещена система лучистого обогрева ног переднего пассажира, а снаружи вместо дверцы появилась мягкая декоративная накладка. Освободившееся пространство также позволило увеличить расстояние перед пассажирским креслом и сделать посадку более свободной.

По габаритам электромобиль относится к среднеразмерным SUV. Его длина составляет 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

В зависимости от комплектации оснащение включает цифровую приборную панель, крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль и панорамную крышу. Также предусмотрены электрорегулировки передних кресел, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона, светодиодная оптика и комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense.

Для bZ4X доступны переднеприводные и полноприводные исполнения. В версии с полным приводом используются два электромотора, которые улучшают тяговые возможности на скользких дорогах и легком бездорожье.

Мощность электродвигателя базовой модификации составляет 167 л.с., а наиболее мощная версия развивает 343 л.с. В зависимости от емкости тяговой батареи и исполнения заявленный запас хода варьируется от 445 до 520 км. Основными рынками сбыта машины являются Китай, Европа, Япония и Штаты, а теперь их стало возможно заказать и в России.

С недавнего времени новые Toyota bZ4X начали ввозить в Россию по схеме «серого» импорта. Как удалось выяснить Дейли-Мотор, объявление о продаже такого кроссовера 2026 года выпуска недавно было размещено на популярном отечественном классифайде. Его автор из Владивостока предлагает привезти такой «паркетник» из-за границы.

Речь идет о машине в базовом исполнении (мощностью 167 л.с.). Ее цена, согласно заявленной продавцом, составляет 2 миллиона 739 тысяч рублей. В объявлении утверждается, что в эту стоимость входит абсолютно все, то есть речь идет о конечной цене «под ключ» до города Владивосток.

Для сравнения, в том же Китае, откуда, предположительно, и собираются привезти новый Toyota bZ4X, этот электрический кроссовер стоит от 179 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 2,2 миллиона российских рублей по текущему курсу валют.

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