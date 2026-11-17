Российский рынок параллельного импорта, несмотря на определенный упадок в сегменте машин мощностью свыше 160 лошадиных сил, продолжает оставаться на плаву. И даже периодически пополняется новыми моделями.

Накануне редакция Дейли-Мотор узнала, что в РФ начали предлагать к заказу минивэн Hyundai, который на нашем рынке еще не продавался.

Речь идет о модели Stargazer, разработанной для развивающихся рынков. Такие машины сейчас доступны официально в Малайзии, Таиланде, на Филиппинах, во Вьетнаме, Индонезии, Брунее и странах Ближнего Востока.

Этот минивэн, построенный на той же самой платформе, что и экс-бестселлер российского рынка былых времен Hyundai Creta, справил премьеру в 2022 году, а в середине 2025 года пережил плановый рестайлинг.

Длина машины составляет 4,6 метра, ширина – 1,8 метра, а высота – 1,7 метра. Расстояние между осями равно 2,8 метрам. В зависимости от версии у автомобиля может быть как 6, так и 7 посадочных мест.

Судя по объявлению, опубликованному одним из «серых» дилеров Новосибирска, в России к заказу предлагают обновленный Hyundai Stargazer 2026 года выпуска без пробега.

Машина комплектуется безальтернативным 1,5-литровым атмосферным мотором на 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор CVT. Привод может быть только передним. Полный в случае с этой моделью не предусмотрен в принципе.

А теперь к самому важному – к цене. Согласно объявлению, опубликованному новосибирским автосалоном, занимающимся ввозом машин по параллельному импорту из-за границы, за новый Hyundai Stargazer при его заказе придется выложить 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Эта сумма включает в себя цену самого автомобиля, логистику до РФ, таможенное оформление, утилизационный сбор и доставку до Новосибирска/Москвы.

Для сравнения, в Малайзии цена нового Hyundai Stargazer составляет минимум 99 тысяч 260 местных или около 2 миллионов рублей по текущему курсу. Во Вьетнаме машина стоит дешевле – от 489 миллионов донгов или 1,6 млн российских рублей.

Между тем, недавно мы также рассказывали, что в продаже в России появился большой кроссовер Kia Telluride.