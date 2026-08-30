Honda Odyssey уйдет с рынка Японии в 2026 году: на смену минивэну готовят новую модель

Актуальный Honda Odyssey

Honda завершит продажи Odyssey в Японии в 2026 году, а дилеры уже фиксируют рост интереса к оставшимся автомобилям. На фоне этого компания готовит сразу две важные новинки – большой семиместный кроссовер Avancier и новый высококлассный минивэн.

Honda Odyssey впервые появилась в 1994 году и стала одной из ключевых моделей марки в сегменте семейных минивэнов. В разные годы название Odyssey использовалось для автомобилей разных концепций в зависимости от рынка. Elysion дебютировал в Японии в 2004 году и занимал более высокое положение в линейке Honda, предлагая просторный салон и ориентацию на премиальный сегмент.

Odyssey заканчивает карьеру

Сразу несколько крупных японских автомобильных СМИ пишут, что дилеры Honda в Токио отмечают заметный рост числа запросов и продаж после объявления о прекращении производства Odyssey. Компания подтвердила, что модель уйдет с рынка в 2026 году, однако существующих запасов может не хватить надолго. Покупателям рекомендуют заранее уточнять наличие автомобилей и оформлять заказы, поскольку предполагаемый срок ожидания составляет около трех месяцев.

Одновременно Honda меняет структуру своей флагманской линейки. Компания объявила о возвращении большого пассажирского вседорожника Avancier. Его запуск намечен на 2026 финансовый год, то есть модель должна быть представлена не позднее марта 2027 года.

Предполагается, что семиместный Avancier может занять место Odyssey в модельной линейке. Кроссовер может получить гибридную силовую установку e:HEV.

Новый минивэн вместо Odyssey

Полностью отказаться от крупных пассажирских автомобилей Honda не собирается. В течение трех лет компания, как ожидается, представит новый высококлассный минивэн, однако его название пока не раскрывается.

Одним из возможных вариантов считается возрождение минивэна Elysion – модели, производство которой завершилось в 2013 году. Если этот сценарий подтвердится, новинка получит более престижное позиционирование и будет конкурировать с Toyota Alphard и Nissan Elgrand.

Ожидается, что новый минивэн Honda оснастят гибридной системой следующего поколения. По слухам, она позволит увеличить топливную экономичность более чем на 30%.

Спекуляции на тему возвращения в строй минивэна Honda Elysion ходят в последние несколько месяцев. Однако с тех пор ни более подробной информации об этом проекте, ни сроки его запуска так и не были раскрыты .