Качество китайских автомобилей вновь вызвало вопросы

Стереотип о том, что китайские автомобили некачественные, появился много лет назад, когда «поднебесный» автопром только набирал обороты. Но в последнее время в этом плане все сильно изменилось, правда, как оказалось, не на 100%. В сети пользователи активно обсуждают очередной инцидент, связанный с автомобилем компании Chery Automobile.

В Малайзии произошло очередное ДТП с автомобилем Chery: после столкновения на дороге у Tiggo Cross оказались повреждены элементы ходовой части, а два колеса отделились от машины. Авария произошла 7 ноября на скоростной автомагистрали New Klang Valley Expressway. Chery Tiggo Cross столкнулся с другим автомобилем. По имеющейся информации, никто, кроме самих машин, в ДТП не пострадал.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль получил серьезные повреждения задней части ходовой системы. Правое переднее и левое заднее колеса оказались отдельно от машины и лежали на проезжей части. Снимки быстро разлетелись по социальным сетям и вновь вызвали вопросы к прочности конструкции кроссовера.

В Chery быстро отреагировала на происшествие официальным заявлением. Компания объяснила отделение колеса последствиями столкновения и подчеркнула, что причиной не стала неисправность деталей автомобиля. Однако это объяснение не убедило часть пользователей сети. В комментариях появились насмешки над надежностью машин марки и в целом китайских автомобилей, а также требования более подробно разобраться в обстоятельствах аварии.

Почему мало кто поверил компании? Дело в том, что относительно недавно автомобиль того же концерна столкнулся с подобным случаем. В октябре 2026 года в той же Малайзии (город Джохор-Бару) во время движения у Omoda 5 (суббренд Chery) отделилась задняя ось вместе с обоими колесами (фото выше).

После происшествия малайзийское управление дорожного транспорта JPJ даже приостановило действие сертификата соответствия типа транспортного средства (VTA) для этой модели и остановило регистрацию новых автомобилей. Впрочем, ни в одной из стран за пределами этого региона, в том числе в России, подобных проблем у кроссовера Omoda 5 пока не зафиксировано.

Что касается кроссовера Chery Tiggo Cross, ставшего фигурантом нового инцидента с похожим случаем, то он появился в модельной линейке компании в 2024 году. Машина представляет собой рестайлинговую версию модели Tiggo 4 Pro для некоторых государств. Такие автомобили сейчас продаются не только в Малайзии, но и в Южной Африке, а также с прошлого года еще и в Индонезии.