Внедорожник Nissan Xterra нового поколения: каким он будет

Неофициальный цифровой рендер нового Nissan X-Terra 2028

Nissan собирается вернуть на североамериканский рынок внедорожник Xterra, производство которого завершилось в 2015 году. Первые намеки на возрождение модели появились весной 2026-го, после чего компания подтвердила свои планы публикацией нескольких тизерных изображений. Мы собрали всю имеющуюся в открытом доступе информацию об этом проекте, попытавшись предположить, чего ждать от этого автомобиля.

Напомним, оригинальный Xterra представлял собой среднеразмерный внедорожник, выпускавшийся для рынка Северной Америки с 1999 по 2015 годы. Машину создавали для любителей активного отдыха и должен был сочетать хорошие возможности на бездорожье, практичность и доступную стоимость.

Официальные тизеры модели, показанные в этом году, обещают автомобилю брутальный внешний облик с необычным футуристичным оформлением передней части кузова, где появятся многоуровневые фары и дневные ходовые огни, оформленные в виде пунктира.

Nissan подтвердил, что новый Xterra получит рамную конструкцию и будет производиться в США. В основу автомобиля ляжет платформа, общая с семейством пикапов Frontier следующего поколения.

Речь идет о лестничной раме, рассчитанной на серьезные нагрузки. Такая ррхитектура должна обеспечить внедорожнику необходимые характеристики для буксировки тяжелых прицепов, перевозки грузов и движения по пересеченной местности. Она также упростит установку дополнительного оборудования, включая лифт-комплекты подвески и защиту днища.

В конструкции планируется использовать высокопрочную сталь. Это должно повысить жесткость и прочность автомобиля без чрезмерного увеличения массы.

Двигатели новой Xterra, разумеется, пока не объявлены, но инсайдеры называют два варианта силовой установки: обычный V6 и гибридную систему на его основе. В качестве базового агрегата может выступить 3,8-литровый атмосферный V6 от нынешнего Frontier. Он развивает 310 л.с. и 381 Нм крутящего момента.

Гибридная модификация может получить более высокую суммарную отдачу, но конкретные характеристики ее силовой установки пока не раскрываются.

Что касается потенциальной цены машины, то здесь также все пока не так однозначно. По слухам, начальная цена возрожденного Nissan Xterra составит менее 40 тысяч долларов, то есть до 3,3 млн рублей при пересчете на российскую валюту.

Главными конкурентами машины выступят Toyota 4Runner, Ford Bronco и Jeep Wrangler, а сам новый Nissan должен занять нишу в модельном ряду компании между пикапом Frontier и кроссовером Pathfinder.

Запуск автомобиля ждут в конце 2028 года, но его публичная премьера может состояться раньше – до конца следующего года.

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