Honda готовит возвращение Elysion: новый минивэн бросит вызов Toyota Alphard

Рендер: Response

Honda готовится вновь выйти в сегмент больших премиальных минивэнов, где сегодня доминируют Toyota Alphard и недавно обновившийся Nissan Elgrand. По информации японских СМИ, компания намерена возродить модель Elysion, снятую с производства более десяти лет назад. Новинка должна получить полностью новый дизайн, современную гибридную силовую установку и более высокий уровень оснащения, чем прежде.

Honda Elysion дебютировал в Японии в 2004 году как флагманский минивэн марки. Модель создавалась в качестве более премиальной альтернативы Odyssey и отличалась просторным салоном, мощными двигателями и богатым оснащением. В 2013 году производство Elysion для японского рынка завершилось, однако в Китае автомобиль продолжил существование в виде модели, тесно связанной с Honda Odyssey. Теперь, спустя более десяти лет, Honda, по данным японской прессы, готовит полноценное возвращение Elysion.

Если информация подтвердится, новый Elysion станет самым крупным и дорогим минивэном Honda. Модель будет ориентирована на покупателей, которые сегодня выбирают Toyota Alphard, Lexus LM и Nissan Elgrand, предлагая высокий уровень комфорта, современные технологии и экономичную гибридную силовую установку.

Согласно опубликованным японскими изданиями рендерам (один из них можно увидеть в заглавии этого материала), новый Elysion получит кузов длиной более пяти метров. Передняя часть будет выполнена в современном фирменном стиле Honda с крупной многослойной решеткой радиатора, массивной хромированной отделкой и двухъярусной светотехникой. Узкие светодиодные дневные ходовые огни визуально соединят переднюю часть автомобиля, а вертикальные элементы по краям бампера добавят внешнему виду машины динамики.

Фото: Honda

Главной технической особенностью модели может стать совершенно новая гибридная силовая установка. Недавно Honda представила гибридную систему следующего поколения, предназначенную для крупных автомобилей. В ее основе лежит новый бензиновый двигатель V6, работающий вместе с электромотором.

По заявлению производителя, новая установка обеспечивает примерно на 30% более высокую топливную эффективность по сравнению с сопоставимыми бензиновыми двигателями. В отличие от существующей системы e:HEV, которая рассчитана главным образом на компактные и среднеразмерные автомобили, новая архитектура разрабатывается специально для более тяжелых моделей.

Японские СМИ предполагают, что именно эта силовая установка станет основой нового Honda Elysion. По их данным, средний расход топлива минивэна может составить от 5,3 до 6,3 литра на 100 километров. Для сравнения, у гибридного полноприводного Toyota Alphard этот показатель составляет около 6,0 литра на 100 километров, а у полноприводного Nissan Elgrand e-Power — примерно 6,0 литра на 100 километров.

Если эти прогнозы подтвердятся, Honda сможет предложить экономичность, сопоставимую с главными конкурентами, одновременно сделав ставку на новую гибридную архитектуру и современные технологии.

Впрочем, в самой «Хонде» пока официально не подтвердили ни сроки премьеры, ни технические характеристики возрожденного Elysion.