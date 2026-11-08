Самый большой кроссовер Kia появился в России

Российский рынок параллельного импорта пополнился необычным предложением, которого здесь никогда не было. Речь идет о кроссовере Kia Telluride, являющемся самым крупным предложением в SUV-портфолио корейского автопроизводителя.

По информации Дейли-Мотор, новые Kia Telluride 2026 года выпуска привезли в РФ из Штатов – основного рынка сбыта этой малоизвестной за океаном модели. Такие машины можно приобрести как под заказ, так и в виде уже прибывшего и зарегистрированного в стране автомобиля.

Кроссоверами торгует один из дилеров Новосибирска, который накануне выставил один из экземпляров привезенного Kia Telluride на популярную в РФ доску объявлений.

Абсолютно новый автомобиль (актуального, второго поколения) с заявленным пробегом 1 км оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового мотора мощностью 329 лошадиных сил. В США у этой модели есть также неэлектрифицированная версия с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 на 291 лошадиную силу, но в России она пока не представлена. Коробка передач во всех случаях будет автоматической, а привод – полным.

С учетом высокой мощности и новых ставок утильсбора рассчитывать на то, что Kia Telluride в России будет стоить дешево, разумеется, не приходится, что подтверждает его цена. За автомобиль продавец предлагает заплатить 9 миллионов 100 тысяч рублей.

Для сравнения, базовая стоимость конкретно этой гибридной модели в тех же Штатах, откуда ее везут к нам серые импортеры, составляет 46 тысяч 490 долларов или приблизительно 3,8 млн российских рублей по текущему курсу, то есть почти в 2,4 раза дешевле, чем в РФ.

Напомним, Kia Telluride сменил поколение в 2025 году, заметно поменявшись внешне. Машину собирают в США, а сама она является самым крупным кроссовером компании с несущим кузовом за всю ее историю.

Длина модели составляет 5060 мм, что делает ее даже больше электрического «паркетника» EV9 (на почти 50 мм), который, в свою очередь, удерживает звание флагмана марки и самого дорогого кроссовера бренда (от 54 тысяч 900 долларов или 4,5 млн российских рублей).

Ранее мы сообщали, что в России начали продавать Kia EV3, который получил звание самого надежного кроссовера в Великобритании (по версии журнала What Car?).