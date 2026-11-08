Обновленный Hyundai Santa Fe показали на рендерах с новой передней частью и задними фонарями

Hyundai готовится обновить свой популярный семейный кроссовер Santa Fe, в котором дизайнеры могут изменить спорные элементы дизайна актуальной модели. Независимые дизайнеры из Южной Кореи накануне представили собственный вариант внешности этого «паркетника», опираясь в своей работе на фотографии тестовых прототипов рестайлингового «паркетника».

Рендеры были подготовлены журналом Gotcha Cars и представляют независимое мнение на тему дизайна нового Hyundai Santa Fe. Судя по ним, главные перемены ждут машину спереди.

Компания может отказаться от характерной светотехники в форме буквы H, которая стала одной из наиболее спорных особенностей нынешнего Santa Fe. Вместо нее, вероятно, появятся более узкие основные фары и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни по краям передней части.

Решетка радиатора на рендерах занимает почти всю ширину кузова. Над ней расположена тонкая световая полоса, а нижняя часть бампера получила контрастное оформление. Темные расширители колесных арок должны сохранить угловатый облик модели, а двухцветные колесные диски с необычным рисунком сделать экстерьер кроссовера более современным.

Предполагается, что серьезные изменения затронут и корму. У нынешнего Santa Fe задние фонари расположены очень низко, в районе бампера. В обновленной версии их могут перенести выше, а между левым и правым блоками появится тонкая красная светодиодная полоса, проходящая через заднюю дверь.

По краям багажной двери разместят вертикальные световые элементы. Эмблема Hyundai расположится над декоративной дугой, а ниже появится широко расставленная надпись SANTA FE. Нижняя часть бампера сохранит темную отделку, в которой будут размещены номерной знак и дополнительные горизонтальные фонари.

Технические характеристики нового Hyundai Santa Fe пока засекречены, но инсайдеры полагают, что как минимум два основных двигателя в линейке модели будут сохранены. Это 2,5-литровый бензиновый турбомотор и 1,6-литровый гибрид. Отдача первого должна составить примерно 281 л.с., а второго достигнуть 245 л.с., как в новом Tucson.

Отдельно Hyundai планирует вывести на рынок версию Santa Fe EREV с увеличенным запасом хода. Для нее заявлен показатель свыше 900 км, но подробности об этой силовой установке практически нет.

Официальный дебют реформенного кроссовера может состояться в конце этого – начале следующего года.

Как ранее рассказывал Дейли-Мотор, с обновлением «Санта Фе» Hyundai также может вывести в продажу особую внедорожную версию этой модели XRT Pro, которая выделится увеличенным дорожным просветом и особым декором и дебютирует в течение 2027 года.