Новый трехрядный кроссовер Honda Avancier: что о нем известно

Фото: Creative311

Honda готовится к премьере нового поколения кроссовера Avancier, который постепенно начинает раскрываться в подробностях усилиями японских СМИ.

По свежей информации, опубликованной на страницах популярного портала «Creative311», премьера этой модели должна состояться в течение года.

Предполагалось, что новый Avancier будет представлять собой полностью электрический трехрядный вседорожник, выпуск которого наладят в Китае, но, похоже, производство автомобиля будет вестись в Таиланде на заводе в провинции Прачинбури. Кроме того, утверждается, что силовая установка Avancier не будет полностью электрической. Продавать такие кроссоверы хотят только в гибридном варианте e:HEV.

Вокруг проекта этого «паркетника» до сих пор остается много загадок. Судя по шпионским фото, сделанным недавно, кроссовер получит длинный и купеобразный кузов. Его длина может составить 4960 мм, ширина 1950 мм, а высота 1690 мм. Таким образом, машина окажется значительно крупнее всех других представителей SUV-сегмента Honda от Vezel до ZR-V и CR-V.

Более того, новый Avancier превзойдет по габаритам даже Toyota Harrier, длина которого составляет всего 4740 мм, ширина 1855 мм, а высота 1660 мм.

Никакой официальной конкретики на тему того, какой будет установлен под капотом кроссовера, пока нет. Но японские журналисты считают, что в качестве него выступит 2-литровый бензиновый ДВС, работающий в составе гибридной системы e:HEV. Такая же установка доступна в модели CR-V, где она выдает 184 лошадиные силы и 335 Нм крутящего момента.

С учетом того, что вес нового Avancier будет заметно выше, инженерам Honda предстоит модернизировать эту связку двигателя и электромотора для достижения более высоких показателей отдачи. Средний расход топлива в случае с этой моделью может составить 6 – 6,6-литров на каждые 100 километров пути. В таком случае без дозаправки машина сможет проезжать расстояние от 684 до 752 км.

Кстати, Avancier не единственный кроссовер Honda, который собираются модернизировать в ближайшие годы. Масштабная переделка также ждет более компактный «паркетник» WR-V, который должен пройти через серьезный редизайн и обзавестись силовой установкой e:HEV для улучшенной топливной экономичности.