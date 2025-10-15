ДомойАвтоновости сегодняМаленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX Morizo RR Original Edition...

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX Morizo RR Original Edition начали продавать в Японии

Премьера специальной версии компактного кроссовера Lexus LBX Morizo RR состоялась в июле прошлого года. Автомобиль был превращен из премиального SUV начального уровня в производительный «паркетник». 

Впоследствии «Лексус» расширил этот вариант модели еще одной лимитированной модификацией Morizo RR Original Edition, которая вот-вот станет доступна для покупателей в Японии.

Lexus LBX Morizo RR Original Edition

Специальный вариант Lexus LBX Morizo RR Original Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров, право на покупку которых определит лотерея. Цены на такие машины стартуют от 7 миллионов 300 тысяч иен (3,9-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Самой яркой особенностью кроссоверов Lexus LBX Morizo RR Original Edition является переосмысленная внешность. Машины получили черную решетку радиатора и спортивные бамперы, а также 19-дюймовые многоспицевые колесные диски и сдвоенные выхлопные патрубки увеличенного диаметра. 

Дополняют внешность машины ярко желтая полоса под капотом и тормозные суппорты аналогичного цвета. 

Интерьер Lexus LBX Morizo RR Original Edition

Внутри Lexus LBX Morizo RR Original Edition щеголяет кожаным салоном, желтыми ремнями безопасности, премиальной акустической системой Mark Levinson и табличкой с названием спецверсии на пассажирской консоли.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором G16E-GTS с турбонаддувом, развивающим 304 лошадиные силы. Ассистирует ему 6-скоростная механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат». 

Уже в «базе» машина идет с системой полного привода, а также оснащается модернизированной подвеской и тормозными механизмами.

