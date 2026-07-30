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Новый Lexus UX показали на первом рендере: кроссовер может дебютировать в 2027 году

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Японские СМИ раскрыли первые подробности о новом поколении Lexus UX

Новый Lexus UX показали на первом рендере: кроссовер может дебютировать в 2027 году
Рендер: Motor-Fan

После выхода специальной версии UX300h в Японии появились новые слухи о будущем самого компактного кроссовера Lexus. По данным японских СМИ, компания уже работает над новым поколением UX, премьера которого может состояться в конце 2027 года.

Lexus UX дебютировал в 2018 году как самый компактный кроссовер бренда. Модель была создана для покупателей, которым нужен премиальный городской SUV, и стала одной из ключевых моделей Lexus на европейском и японском рынках.

В июле этого года Lexus представил в Японии специальную версию UX300h, после чего в местной прессе появились сообщения о скорой смене поколения модели. Если ранее обсуждалась возможность прекращения выпуска UX, то теперь утверждается, что компания уже ведет разработку полностью нового кроссовера.

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По предварительной информации, дебют следующего Lexus UX может состояться в конце 2027 года.

Ожидается, что новый UX будет построен на той же платформе, что и актуальный европейский Toyota C-HR. Предполагаемые размеры автомобиля составят 4500 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1600 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.

Ожидается, что кроссовер станет немного крупнее нынешней модели. Это позволит увеличить пространство в салоне и сильнее развести UX и младший Lexus LBX в модельной линейке бренда.

Независимые дизайнеры уже представили свое видение будущего автомобиля. На опубликованных рендерах кроссовер получил фирменную стилистику последних моделей Lexus с более массивной передней частью и выраженными линиями кузова. При этом изображения являются лишь дизайнерской интерпретацией и не отражают окончательный внешний вид серийной модели.

Новый Lexus UX показали на первом рендере: кроссовер может дебютировать в 2027 году
Изображение: Lexus

По данным японских СМИ, интерьер будет выполнен в соответствии с современной концепцией Tazuna. Автомобиль может получить цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

Кроме того, ожидается появление программной платформы Arene OS, которая уже используется в новом Lexus ES. Она позволит получать новые функции и обновления программного обеспечения по воздуху через OTA.

Что касается силовых установок, то источники сообщают о новом 1,5-литровом четырехцилиндровом бензиновом двигателе, который будет предлагаться в составе гибридной и подключаемой гибридной силовых установок. Их суммарная мощность, по предварительным данным, составит от 220 до 320 лошадиных сил.

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Ранее стало известно о планах Lexus вскоре выпустить модернизированные версии своих кроссоверов-бестселлеров – NX и RX. Оба автомобиля могут дебютировать в течение ближайшего года.

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