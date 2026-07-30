Новый Lexus UX показали на первом рендере: кроссовер может дебютировать в 2027 году

Рендер: Motor-Fan

После выхода специальной версии UX300h в Японии появились новые слухи о будущем самого компактного кроссовера Lexus. По данным японских СМИ, компания уже работает над новым поколением UX, премьера которого может состояться в конце 2027 года.

Lexus UX дебютировал в 2018 году как самый компактный кроссовер бренда. Модель была создана для покупателей, которым нужен премиальный городской SUV, и стала одной из ключевых моделей Lexus на европейском и японском рынках.

В июле этого года Lexus представил в Японии специальную версию UX300h, после чего в местной прессе появились сообщения о скорой смене поколения модели. Если ранее обсуждалась возможность прекращения выпуска UX, то теперь утверждается, что компания уже ведет разработку полностью нового кроссовера.

По предварительной информации, дебют следующего Lexus UX может состояться в конце 2027 года.

Ожидается, что новый UX будет построен на той же платформе, что и актуальный европейский Toyota C-HR. Предполагаемые размеры автомобиля составят 4500 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1600 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.

Ожидается, что кроссовер станет немного крупнее нынешней модели. Это позволит увеличить пространство в салоне и сильнее развести UX и младший Lexus LBX в модельной линейке бренда.

Независимые дизайнеры уже представили свое видение будущего автомобиля. На опубликованных рендерах кроссовер получил фирменную стилистику последних моделей Lexus с более массивной передней частью и выраженными линиями кузова. При этом изображения являются лишь дизайнерской интерпретацией и не отражают окончательный внешний вид серийной модели.

Изображение: Lexus

По данным японских СМИ, интерьер будет выполнен в соответствии с современной концепцией Tazuna. Автомобиль может получить цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

Кроме того, ожидается появление программной платформы Arene OS, которая уже используется в новом Lexus ES. Она позволит получать новые функции и обновления программного обеспечения по воздуху через OTA.

Что касается силовых установок, то источники сообщают о новом 1,5-литровом четырехцилиндровом бензиновом двигателе, который будет предлагаться в составе гибридной и подключаемой гибридной силовых установок. Их суммарная мощность, по предварительным данным, составит от 220 до 320 лошадиных сил.

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Ранее стало известно о планах Lexus вскоре выпустить модернизированные версии своих кроссоверов-бестселлеров – NX и RX. Оба автомобиля могут дебютировать в течение ближайшего года.