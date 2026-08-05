Hyundai готовит масштабный рестайлинг Santa Fe: появились новые рендеры

Рендер: NYMammoth

В Сети появились неофициальные рендеры обновленного Hyundai Santa Fe, созданные на основе свежих шпионских фотографий. Судя по изображениям, кроссовер ждет одна из самых масштабных модернизаций в истории модели – с полностью переработанной внешностью, изменениями в салоне и доработанной линейкой силовых агрегатов.

Hyundai Santa Fe дебютировал в 2000 году и стал первым кроссовером марки. Сегодня модель остается одним из ключевых SUV бренда на мировом рынке, а пятое поколение было представлено в 2023 году, получив необычный угловатый дизайн и значительно увеличенные размеры.

Неофициальные изображения обновленного Hyundai Santa Fe накануне опубликовала студия New York Mammoth, специализирующаяся на создании рендеров будущих автомобилей на основе шпионских снимков. Если прогнозы окажутся верными, рестайлинг принесет модели гораздо больше изменений, чем обычно бывает при плановом обновлении.

Рендер: NYMammoth

Главные перемены ожидаются в оформлении передней части. Вместо нынешних H-образных дневных ходовых огней кроссовер может получить более тонкие вертикальные фары нового поколения, а в нижней части световых блоков появятся узкие светодиодные элементы. В результате внешность Santa Fe станет заметно ближе к актуальному фирменному стилю Hyundai.

Рендер: NYMammoth

Не менее серьезно изменится и задняя часть автомобиля. По информации источников, вертикальные фонари объединят горизонтальной световой полосой, проходящей через всю корму, а площадку под номерной знак перенесут, чтобы сделать дизайн более премиальным. Кроме того, выше расположатся указатели поворота, которые ранее неоднократно становились объектом критики.

Как отмечает южнокорейская автомобильная пресса, в основу обновления ляжет новый фирменный стиль Hyundai под названием «Art of Steel», впервые продемонстрированный на новом поколении Nexo. Предполагается, что такой подход должен сделать Santa Fe визуально ближе к Tucson и Palisade.

Скорее всего, изменения затронут и техническую часть. По слухам, версия с 2,5-литровым турбированным двигателем может отказаться от 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями в пользу классического 8-ступенчатого «автомата» с гидротрансформатором. При этом гибридная модификация, как ожидается, сохранит связку 1,6-литрового турбомотора и 6-ступенчатой автоматической коробки передач, одновременно получив новые гибридные технологии Hyundai, включая режим Stay Mode.

Фото: Hyundai

Изменения ожидаются и в салоне. По предварительным данным, обновленный Santa Fe обзаведется новой архитектурой интерьера с мультимедийной системой Pleos Connect (на фото выше), которая станет одной из главных особенностей рестайлинга. Она уже дебютировала в новом поколении седана Avante/Elantra, а в будущем будет интегрирована в следующую генерацию кроссовера Tucson.