Новый Hyundai Tucson может стать гибридом без бензиновой версии

Рендер: Quattroruote

Новый Hyundai Tucson готовится к смене поколения. Кроссовер, который остается одной из самых популярных моделей марки во многих странах, уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, а представители Hyundai ранее подтвердили, что его премьера состоится до конца этого года. По предварительным данным, модель не только кардинально изменится внешне, но и полностью перейдет на гибридные силовые установки.

Hyundai Tucson впервые появился в 2004 году и за два десятилетия превратился в одну из ключевых моделей южнокорейского бренда. Нынешнее, четвертое поколение дебютировало в 2020 году, выделившись необычным дизайном с интегрированными в решетку радиатора дневными ходовыми огнями. За прошедшие годы Tucson стабильно входил в число самых продаваемых кроссоверов Hyundai на мировом рынке, а в 2024 году пережил плановое обновление.

В линейке Hyundai Tucson занимает нишу среднеразмерного семейного кроссовера между компактным Kona и более крупным Santa Fe. Его основными конкурентами считаются Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sportage и Nissan X-Trail.

По слухам, Hyundai намерена отказаться от обычных бензиновых версий Tucson нового поколения. В основу линейки лягут только гибридные силовые установки нового поколения TMED-II.

Базовым вариантом, как ожидается, станет гибрид с 1,6-литровым турбомотором, а также появится подключаемая гибридная модификация (PHEV). Для последней прогнозируют запас хода на электротяге до 100 километров. В зарубежных публикациях также упоминается мощность силовой установки на уровне 275 л.с., однако официально эти характеристики производителем пока не подтверждены.

Рендер: Quattroruote

Судя по шпионским снимкам и опубликованным рендерам, новый Tucson получит совершенно иной внешний облик. Вместо сложных граней нынешней модели кроссовер обзаведется более угловатым кузовом, напоминающим актуальный Santa Fe.

Вертикальные блоки фар и фонарей будут дополнены фирменными дневными ходовыми огнями в форме буквы «H», а массивные линии кузова должны подчеркнуть внедорожный характер автомобиля.

Серьезные изменения ожидаются и в салоне. По предварительной информации, Tucson станет одной из первых моделей марки с новой мультимедийной системой Pleos Connect, построенной на операционной системе Android Automotive.

Рендер: Quattroruote

В центре передней панели может появиться 17-дюймовый сенсорный дисплей, а цифровая приборная панель станет компактнее и будет отображать только наиболее важную информацию. При этом Hyundai сохранит отдельные физические кнопки управления основными функциями.

Кроме того, селектор коробки передач, как ожидается, перенесут на рулевую колонку, освободив место на центральном тоннеле. Новая мультимедийная система предложит интерфейс, напоминающий современные смартфоны, поддержку многооконного режима и голосового помощника Gleo AI.

Официальная премьера Hyundai Tucson нового поколения ожидается до конца 2026 года. Тогда же производитель раскроет окончательные технические характеристики, комплектации и перечень доступных силовых установок.