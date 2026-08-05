Toyota отозвала новый внедорожник Land Cruiser FJ спустя всего два месяца с начала производства

Фото: Toyota

Toyota объявила об отзыве нового внедорожника Land Cruiser FJ (TRJ240) всего через два месяца после старта производства. Кампания затрагивает всего три автомобиля, а причиной стала ошибка, допущенная при заводской настройке электронного блока.

Land Cruiser FJ дебютировал в мае 2026 года как самая компактная модель семейства Land Cruiser. Автомобиль занял нишу ниже Land Cruiser 250 и ориентирован на покупателей, которым нужен более доступный внедорожник с фирменной философией серии. Выпуск модели стал одним из самых ожидаемых событий для поклонников марки, особенно для фанатов поездок по бездорожью.

Как говорится в официальном сообщении Toyota, опубликованным накануне, во время проверки на предприятии работоспособность компьютера некоторых экземпляров Land Cruiser FJ и его настройка были выполнены некорректно. Из-за этого система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности может не соответствовать требованиям стандартов безопасности для дорожных транспортных средств.

Фото: Toyota

В компании подчеркнули, что случаев неисправностей или дорожно-транспортных происшествий, связанных с выявленным дефектом, зафиксировано не было. О проблеме стало известно благодаря информации, полученной внутри компании.

Под сервисную кампанию попали всего три автомобиля Toyota Land Cruiser FJ. Один из них был произведен 8 мая 2026 года, еще два – 2 июня и 8 июня 2026 года.

Для устранения неисправности владельцам необходимо обратиться в официальные сервисные центры Toyota. В рамках отзывной кампании специалисты выполнят регулировку, осмотр и проверку автомобилей в соответствии с предписанной производителем процедурой.

Напомним, недавно нам удалось выяснить, что Toyota Land Cruiser FJ стал более массово предлагаться в России. Завезенные по альтернативному импорту машины, изначально представленные у нас в единичных экземплярах, стоили минимум 7,5 миллиона рублей, однако в последнее время количество объявлений о продаже таких внедорожников выросло, а минимальная цена за такие автомобили снизилась до 6,9 миллиона рублей. Впрочем, даже сейчас это гораздо дороже, чем автомобиль стоит в Японии.

Там за него, напомним, просят от 4,5 миллиона иен, что эквивалентно сумме примерно в 2,3 миллиона российских рублей по нынешнему курсу.