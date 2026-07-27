Lexus готовит масштабное обновление RX: появились новые подробности и рендеры

Рендер: Response

В Сети появились новые подробности о масштабном обновлении Lexus RX. По предварительной информации, кроссовер получит заметно переработанную внешность, обновленный интерьер и модернизированные цифровые системы.

Lexus RX является одной из ключевых моделей японского премиального бренда. Пятое поколение кроссовера дебютировало в 2022 году, сохранив статус флагманского SUV марки и впервые получив сразу несколько гибридных модификаций, включая подключаемый гибрид.

По информации зарубежных СМИ, Toyota готовит первое крупное обновление Lexus RX пятого поколения. Пока компания официально не раскрыла новинку, однако замеченный в Европе прототип позволяет предположить, какие изменения ожидают кроссовер.

Судя по опубликованным сведениям, основной акцент будет сделан на обновлении внешности. Ожидается, что RX получит переработанную переднюю часть с более крупной фирменной решеткой радиатора. Верхняя линия решетки, предположительно, будет визуально объединена с фарами, благодаря чему автомобиль станет выглядеть шире и агрессивнее.

Рендер: Response

Также ожидается новая светодиодная графика передней оптики, выполненная в стиле последних моделей Lexus.

Не менее серьезные изменения, по предварительной информации, произойдут в салоне. Ожидается, что интерьер будет переработан с оглядкой на новый Lexus ES и следующее поколение Lexus NX.

Предположительно, кроссовер получит новую переднюю панель, измененную центральную консоль, увеличенный дисплей мультимедийной системы и программное обеспечение последнего поколения.

По данным источников, Lexus также намерен улучшить цифровые функции и удобство использования автомобиля, продолжив развитие решений, которые уже появились на других современных моделях бренда.

Что касается технической части, то существенных изменений в линейке силовых установок пока не ожидается. По предварительной информации, в гамме сохранятся RX350 с 2,4-литровым турбированным двигателем, гибридный RX350h с 2,5-литровой силовой установкой, подключаемый гибрид RX450h+ и RX500h F SPORT Performance с 2,4-литровой турбогибридной системой.

При этом ожидается дальнейшая доработка гибридных технологий. В частности, для RX450h+, по слухам, могут увеличить запас хода на электротяге без снижения общей мощности силовой установки.

Если информация подтвердится, обновленный Lexus RX также станет дороже нынешней модели. По предварительным данным, стоимость может увеличиться примерно на 100–400 тысяч иен. В результате базовая версия будет стоить около 8 миллионов иен, а цена наиболее дорогих комплектаций приблизится к 10 миллионам иен.

Как пишет японский портал Response, официальная премьера обновленного Lexus RX может состояться во второй половине 2026 года или в первой половине 2027 года.