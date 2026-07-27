Рестайлинговый Lexus NX представлен на новых рендерах

Рендер: TopElectricSUV

В интернет слили очередные неофициальные рендеры обновленного Lexus NX. По предварительной информации, кроссовер получит заметно переработанную внешность, модернизированный интерьер и обновленные гибридные силовые установки.

Lexus NX дебютировал в 2014 году и стал одной из самых популярных моделей бренда в сегменте компактных премиальных кроссоверов. Второе поколение автомобиля представили в июне 2021 года, после чего модель получила гибридные и подключаемые гибридные версии, сохранив статус одного из ключевых SUV в линейке Lexus.

Сейчас Lexus готовит плановое обновление второго поколения NX. Ожидается, что модернизированный кроссовер поступит в продажу в 2027 году.

Рендер: TopElectricSUV

Сразу стоит сделать важную оговорку, выложенные в Сеть изображения являются неофициальными рендерами, созданными на основе шпионских фотографий. Серийный автомобиль может отличаться от показанного на них.

Несмотря на то что Lexus традиционно не проводит радикальных изменений внешности в рамках рестайлинга, тестовые прототипы указывают на заметную переработку передней части автомобиля.

Если верить опубликованным рендерам, обновленный NX получит иную графику фар, модернизированную фирменную решетку радиатора, новые треугольные воздухозаборники по краям переднего бампера, более выраженный передний сплиттер и измененное оформление противотуманных фар.

Рендер: TopElectricSUV

Сбоку изменения окажутся минимальными. По предварительным данным, основным новшеством станут колесные диски нового дизайна диаметром 18 и 20 дюймов.

В задней части ожидается обновленная графика фонарей и переработанный нижний бампер, который должен визуально соответствовать новой передней части кузова.

Фото: Lexus Enthusiast

Более серьезные изменения, по предварительной информации, произойдут в салоне. Шпионские фотографии указывают на полностью переработанную переднюю панель с более лаконичным оформлением.

Кроме того, Lexus, как ожидается, заменит нынешний 14-дюймовый мультимедийный дисплей новым отдельно установленным экраном аналогичного размера, выполненным по тому же принципу, что и у нового ES.

Также ожидается новая панель управления климатической системой, которая может получить сенсорные кнопки. Не исключено появление новых материалов отделки, более мощной беспроводной зарядки для смартфонов с системой охлаждения, обновленных разъемов USB Type-C и передних сидений с функцией массажа.

По слухам, Lexus продолжит предлагать NX в гибридной и подключаемой гибридной версиях. Ожидается, что гибрид сохранит 2,5-литровую силовую установку, однако получит обновленную систему с интегрированной электронной осью, которая позволит снизить массу и повысить эффективность. Предположительно, мощность останется на уровне около 240 лошадиных сил, а экономичность улучшится.

Подключаемый гибрид, по информации зарубежной прессы, также может получить модернизированную силовую установку на базе 2,5-литрового двигателя. Ее мощность, как ожидается, увеличится с нынешних 304 до примерно 325 лошадиных сил.

Еще одним важным изменением может стать новая тяговая батарея емкостью 22,7 кВт/ч вместо нынешней 18,1 кВт/ч. Если информация подтвердится, запас хода на электротяге увеличится примерно с 59,5 до 72,4 миль по циклу EPA.

Кроме того, более дорогие комплектации могут получить поддержку зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт. В таком случае зарядить аккумулятор с 10 до 80% можно будет примерно за 30 минут.

Компания Lexus пока официально не раскрывала подробности обновленного NX, но ходят разговоры, что премьера модели может состояться уже скоро – позднее в этом году. Продажи машины в таком случае начнутся в 2027 году.

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Недавно мы подробно рассказывали о том, какие изменения ждут старшего брата этого кроссовера – Lexus RX, который также вскоре должен пережить крупный рестайлинг.