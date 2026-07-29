Honda WR-V превратили в американский ретро-внедорожник

Фото: DAMD

Японское тюнинг-ателье DAMD расширило программу доработок для компактного кроссовера Honda WR-V. Автомобиль получил новые аксессуары, которые еще сильнее подчеркивают его ретро-внедорожный стиль.

DAMD считается одним из самых известных японских ателье, специализирующихся на доработке автомобилей местных марок. Компания получила известность благодаря комплектам, которые стилизуют современные модели под классические внедорожники и автомобили прошлых десятилетий.

Представленный проект получил название Honda WR-V Reverb – версия компактного кроссовера, выполненная в стиле американских внедорожников 1990-х годов. Первоначально этот пакет дебютировал в июне 2025 года, а теперь его дополнили несколькими новыми аксессуарами.

Основой проекта остается Honda WR-V, вышедший на японский рынок в начале 2024 года. Главной особенностью комплекта Reverb является полностью переработанная передняя часть кузова. Автомобиль получил новую решетку радиатора с шестью вертикальными секциями, прямоугольные фары и более массивный передний бампер. По задумке разработчиков, такой дизайн вдохновлен классическим Jeep Cherokee 1990-х годов.

Фото: DAMD

По бокам кузова сохранились декоративные панели с отделкой под состаренное дерево серо-белого оттенка, напоминающие оформление американских универсалов прошлых лет.

Теперь DAMD предложила еще несколько новых элементов. В их число вошли дополнительные световые приборы, устанавливаемые на крыше, а также 16-дюймовые стальные колесные диски Copernix цвета «оружейная сталь», которые делают внешний вид автомобиля еще более брутальным.

Кроме того, покупателям стал доступен новый комплект отделки салона клетчатой тканью, выполненный в ретро-стиле.

Стоимость дополнительного комплекта световых приборов составляет 52,8 тысячи иен (примерно 25 тысяч 800 рублей). Стальные диски Copernix оценены в 79,2 тысячи иен (порядка 39 тысяч рублей), а комплект отделки салона – в 74,8 тысячи иен (около 36 тысяч рублей).

Техническая часть автомобиля изменений не претерпела. Honda WR-V Reverb по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем i-VTEC мощностью 118 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 142 Нм, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT.

Привод остается передним, однако установка внедорожных шин BFGoodrich All-Terrain T/A, по словам разработчиков проекта, позволяет увереннее чувствовать себя на дорогах с плохим покрытием.

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Это не единственный необычный проект компании DAMD, в основе которого лежит автомобиль Honda. Ранее эта компания придала ретро-мотивы компактвэну Honda Freed, а также сделала дизайн кей-кара Honda N-BOX похожим на Range Rover.