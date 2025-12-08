DAMD придумал, как сделать маленький кей-кар Honda N-Box похожим на Range Rover

Автовладельцы нередко прибегают к самостоятельной переделке своих машин, дизайн которых им может постепенно приедаться. Но чаще всего это неудачный тюнинг.

Другое дело, когда за доработку автомобиля берутся профессионалы. Известная японская тюнинг-компания DAMD представила пакет кастомизации для популярного местного кей-кара N-Box, призванного превратить этот бюджетник в уменьшенную копию Range Rover Evoque.

Honda N-Box в обвесе DAMD Rodney

Комплект доработок получил название Rodney и включает в себя светодиодные графические фары с полосами света во всю длину, заводские черные колеса, новый передний бампер, боковые юбки с заостренными краями и особую декорированную боковую отделку и мелкие элементы декора медного цвета.

Авторы боди-кита утверждают, что все аксессуары для Honda N-Box изготовлены из высококачественного ABS-пластика и могут быть окрашены в любой цвет на выбор покупателя.

Никаких изменений в производительности кей-кара «Хонды», для которого разработали особый комплект доработок, не предусмотрено. Машина оснащается оригинальным бензиновым двигателем рабочим объемом 658 кубических сантиметров, мощность которого составляет от 58 до 63 лошадиных сил. Крутящий момент передается через вариатор CVT к передней или всем осям.

Стоимость боди-кита для Honda N-Box Rodney в Японии составит 215 тысяч 600 иен, что при пересчете на российскую валюту равно сумме около 106 тысяч рублей.